​100 BİNLER ANKARA’YA AKTI

​Türkiye’nin 81 ilinden tam kadro katılım sağlandığını ifade eden Sarıca, salonu dolduran 30 bin teşkilat mensubunun yanı sıra dışarıdaki kalabalıkla birlikte 100 bin kişilik devasa bir iradenin sergilendiğini vurguladı. Sarıca, "Bu tablo, 'sahada varız' mesajının en güçlü kanıtıdır," dedi.

​Genel Başkan Mahmut Arıkan’ın konuşmasını bir "yol haritası ve manifesto" olarak nitelendiren Sarıca, partinin artık doğrudan iktidar hedefiyle konumlandığını belirtti. Sarıca, "Genel Başkanımız 'Bugünden itibaren seçim çalışmalarımız başlamıştır' diyerek startı vermiştir. Bizim için bu toplantı rutin bir istişare değil, zaferin ilk adımıdır," ifadelerini kullandı.

​Partinin son dönemdeki yükselişine dikkat çeken Hüseyin Sarıca, 2025’in son 6 ayında 67 binden fazla yeni üye kaydedildiğini hatırlattı. Bu rakamlarla Saadet Partisi’nin muhalefet partileri arasında en fazla üye yapan parti konumuna geldiğini vurgulayan Sarıca, klasik tabanın ötesine geçerek genç seçmene ulaştıklarını söyledi.

​GENÇLİK KOLLARI VE DİNAMİZM DAMGA VURDU

​Programın en dikkat çeken yanının gençlerin enerjisi olduğunu belirten Sarıca, "Gençlik kollarımız atmosferin heyecanını en üst seviyeye çıkardı. 7’den 70’e, Avrupa’dan Anadolu’ya kadar her kesimden insanımız olumsuz hava şartlarına rağmen oradaydı. Bu motivasyonla 20 Nisan itibarıyla çok daha kararlı bir şekilde sahadayız," dedi.

​Erken seçim ya da zamanında seçim fark etmeksizin tüm kadroların teyakkuzda olduğunu belirten Sarıca, sözlerini şöyle noktaladı: “İster bir yıl sonra ister bir ay sonra, hatta yarın… Saadet Partisi olarak bütün teşkilatımızla, bütün gücümüzle seçimlere hazırız. Alanya’da da bu ruhla çalışmalarımızı hızlandırıyoruz.”