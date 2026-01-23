Alanya’daki aileleri de yakından ilgilendiren kritik bir gelişme yaşandı. Ticaret Bakanlığı, bebek sağlığını hiçe sayarak internet üzerinden kontrolsüz anne sütü satışı yapanlara karşı dijital takip mekanizmasını devreye soktu. Mayıs 2025'te yürürlüğe giren yasak kararına rağmen, sanal mecralarda devam eden bu tehlikeli ticarete karşı denetimler en üst seviyeye çıkarıldı. Bakanlık, yasa dışı satış yapanlara göz açtırmayacak.

DİJİTAL KISKAÇ VE AĞIR YAPTIRIM

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesiyle meclis gündemine taşınan konuda, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan çarpıcı açıklamalar geldi. Bakan Bolat, internet ortamındaki ilanların, sosyal medya paylaşımlarının ve şikayetlerin anlık olarak izlendiğini belirtti. Yasağa uymayanlar ve bu ticarete aracılık eden dijital platformlar hakkında 684 bin 214 liraya kadar idari para cezası uygulanacağı vurgulandı. Bu rekor ceza tutarı, yasa dışı kazanç sağlamaya çalışanlar üzerinde soğuk duş etkisi yarattı.

HER İLAN İÇİN AYRI CEZA RİSKİ

Bakanlığın uygulayacağı yaptırımlar sadece tek bir cezayla sınırlı kalmayacak. Yapılan açıklamaya göre, aynı kişi tarafından verilen birden fazla ilan veya paylaşım tespit edildiğinde, her bir içerik ayrı bir ihlal sayılarak cezalar katlanacak. Alanya’da veya Türkiye’nin herhangi bir yerinde bu yola başvuranlar, altından kalkamayacakları bir mali yükle karşı karşıya kalabilir. Platform sağlayıcılarla da iş birliğine giden Bakanlık, ihlalli içeriklerin derhal yayından kaldırılmasını sağlıyor.

BEBEK SAĞLIĞI İÇİN BÜYÜK TEHDİT

Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarını referans gösteren Bakan Bolat, denetimsiz süt temininin ölümcül enfeksiyonlara yol açabileceğine dikkat çekti. İzlenebilirliği olmayan, hangi koşullarda sağıldığı ve saklandığı bilinmeyen sütlerin bebeklere verilmesinin büyük bir risk olduğu belirtildi. Bakanlık, bu sıkı takibin temel amacının halk sağlığını korumak ve bebeklerin güvenli beslenmesini garanti altına almak olduğunu ifade etti. Haber, özellikle dijital pazarlarda faaliyet gösteren herkes için ciddi bir uyarı niteliği taşıyor.