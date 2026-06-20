Dünyaca ünlü 43 yaşındaki oyuncu Anne Hathaway, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üçüncü çocuğuna hamile olduğunu duyurdu. 2012 yılından bu yana Adam Shulman ile evli olan oyuncu, belirginleşen karnını gösterdiği bir video ile hayranlarına müjdeli haberi verdi.

Paylaşılan videoda ilk olarak karnını kollarıyla kapatan Hathaway, daha sonra kollarını indirerek hamileliğini gözler önüne serdi. Aktrisin bu duyurusuna Barbara Lewis'in "Baby, I'm Yours" isimli şarkısı eşlik etti. Yakın zamanda eşi Adam Shulman ile St. Tropez'de tatil yapan oyuncunun, plajda karın bölgesini havluyla gizlemeye çalışması çeşitli söylentileri beraberinde getirmişti. Yapılan resmi paylaşımla birlikte merak uyandıran bu iddialar doğrulanmış oldu.

DAHA ÖNCE HAMİLELİK ZORLUKLARI YAŞAMIŞTI

Hathaway ve Shulman çiftinin halihazırda 10 yaşında Jonathan ve 6 yaşında Jack isminde iki oğlu bulunuyor. Ünlü oyuncu, 2019 yılında verdiği bir röportajda, ikinci çocuğuna hamile kalma sürecinde bazı sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini aktarmıştı.

O dönemde hamilelik haberini verirken çekinceleri olduğunu belirten Hathaway, anne olmak için çabalayan diğer kadınların kendilerini yalnız hissetmemesi gerektiğine dikkat çekmişti. Sürecin zaman zaman özgüven düşürücü ve acı verici olabileceğini belirten aktris, kendi deneyimlerini şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşarak benzer durumdaki ailelere destek mesajı vermişti.