Bakan Ali Yerlikaya, jandarma tarafından düzenlenen operasyonu, sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan açıklamada 6 ay süren ısrarlı teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda 393 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandığı ifade edildi.

Bakan Yerlikaya, "Silah ve mühimmat kaçakçılığıyla mücadelemiz; yasa dışı silah ticaretinin yanında, bu silahlarla işlenebilecek her türlü suçu da engellemeye yöneliktir. Antalya Valimizi, Kepez Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Antalya İl Jandarma Komutanımızı, kahraman jandarmamızı ve emeği geçenleri tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin" dedi.