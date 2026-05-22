2025 YILINDA edebiyat dünyasına hızlı bir giriş yapan, gazetemiz köşe yazarı Önder Güney, Alvis Yayınları’ndan yayınladığı ‘Türkiye’nin Yöresel Lezzetleri’, 2’nci baskısı gerçekleştirilen ve Vova Yayınları’ndan yayınladığı ‘Türkiye’nin İlkleri’ ve ‘Osmanlı Padişahları Hakkında Herşey’ adlı eserlerinin ardından yeni kitabını okurlarıyla buluşturdu. Ankara ve ilçelerinin yemek kültürünün tanıtıldığı ve yöresel tariflerinin yer aldığı ‘Ankara’nın Aşına Bak’ adlı kitaplarıyla Önder Güney, kitap sayısını altıya çıkardı.

‘ANKARA’YA VEFA BORCUM VARDI’

Kitabın detayları hakkında bilgi veren Güney, “Çocukluğum ve gençliğim Alanya’da geçti ve Alanya Lisesi mezunuyum. 1978 yılından günümüze, yaklaşık 48 yıldır Ankara’da yaşıyorum ama yaz aylarında Alanya’ya geliyor, dostlarla sohbet etme imkanı buluyorum. Ankara’ya bir gönül borcum vardı. Yeşilay Ankara Şube Başkanlığı’nda yönetim kurulu üyesi olarak ilçeleri ve okullarını gezip konferans verdiğim yıllarda, ilçelerin farklı kültür ve yöresel yemeklerini tanımak ve araştırmak imkanı bulunca, bunları zaman içinde yazıya döktüm ve böyle bir kitap ortaya çıktı. Pangea Kültür Yayınlarından çıkan kitap, 222 sayfa, beyaz kuşe kağıda basıldı ve fotoğraflar tarafımdan çekildi. Her ilçeden yazılı ve sözlü kaynakların yanında ilçe belediyeler, kaymakamlıklar ile ilçe kültür müdürlükleri ve halk eğitim merkezlerinden büyük destek gördüm. Kitapta 144 yöresel yemek tarifi mevcuttur. Ayrıca, Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı sayın Zeki Açıköz ve Başkent Aşçılar ve Turizm Birliği (BAŞATDER) Başkanı sayın Gökhan Yılmaz’a da katkıları için çok teşekkür ederim” dedi.

YENİ KİTAPLAR YOLDA

2026 yılı içinde 7’nci kitabını yayınlayacağını ifade eden Güney, “Bu yıl içerisinde ‘Belirli Gün ve Haftalar, Özel Günler Nasıl Doğdu İlk Ne Zaman ve Nerede Kutlandı?’ adlı 7’nci kitabım da çıkacak. Özellikle çocuklar ve okullar için büyük bir kaynak olacağını düşüyorum. 2012 yılında basılan ‘Türkiye’nin Ünlüleri’ adlı kitabının genişletilmiş 2. baskısını da hazırlıyorum. Öte yandan 2027’de baskıya girecek yeni kitaplar da yolda” diye konuştu. (Haber MERKEZİ)

