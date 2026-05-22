Mustafa Şahin Parkı’nda, 20 Mayıs günü saat 11.00 ile 15.00 arasında yaşandığı belirtilen olayda, içinde savunmasız yavru kedilerin bulunduğu bir kedi yuvası ateşe verildi. ​Yuvadan yükselen alevleri görenlerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, dehşet anlarının ardından ulaşılan görüntüler yürekleri dağladı. Yangından yaralı olarak kurtarılan yavru kediler, hayvanseverler tarafından hızla güvenli bir yere alınarak tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü.

‘BU İLK DEĞİL, PARK KAMERALARI İNCELENSİN’

​Yaşanan vahşete sert tepki gösteren mahalle sakinleri ve hayvan hakları savunucuları, bu olayın parkta yaşanan ilk vaka olmadığını vurguladı. Daha önce de aynı parkta kedi ölümleriyle sonuçlanan zehirlenme olaylarının yaşandığını belirten vatandaşlar şu çağrıyı yaptı: "Bu parkta canlarımız güvende değil. Yetkililerden park ve çevresindeki tüm güvenlik kamerası kayıtlarının acilen incelenmesini istiyoruz. Bu caniliği yapanlar tespit edilmeli ve haklarında yasal işlem başlatılmalıdır."

​Son dönemde hayvana yönelik şiddet olaylarının tırmanışa geçtiğine dikkat çeken hayvanseverler, benzer acıların bir daha yaşanmaması için yetkilileri caydırıcı önlemler almaya ve sürece hızla müdahil olmaya davet etti. (Sudi ÇANDIR)

