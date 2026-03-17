BRONKOSKOPİ ve ultrason teknolojisinin birleşiminden oluşan ve bronşların içi ile çevresindeki dokuların ayrıntılı şekilde incelenmesini sağlayan Endobronşiyal Ultrasonografi (EBUS), modern tıbbın önemli tanı yöntemleri arasında yer alıyor. Hastanede görevli Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özkan Yetkin, cihazın bölge sağlık hizmetleri açısından önemli bir kazanım olduğunu belirtti. EBUS hakkında bilgi veren Prof. Dr. Yetkin, “Bölgemiz için çok önemli bir teknolojiyi daha sağlık hizmetine kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Akciğer kanseri ve göğüs kafesinde yer alan hastalıklarda erken ve doğru tanı hayati önem taşımaktadır. EBUS yöntemi sayesinde akciğer kanseri başta olmak üzere tüberküloz, sarkoidoz, çeşitli enfeksiyon hastalıkları ve lenfomalar gibi birçok hastalığın tanısı daha hızlı ve güvenilir şekilde konulabilmektedir. EBUS yönteminin özel iğneleri sayesinde ulaşılması zor bölgelere kolaylıkla erişilebilmekte, bu sayede hastalıklı dokulardan biyopsi alınarak tanı süreci hızlandırılmaktadır” dedi.

İLERİ TANIYA DAHA HIZLI ERİŞİLECEK

İşlemin steril koşullar altında ve hastanın güvenliği ile konforu gözetilerek gerçekleştirildiğini dile getiren Yetkin, “Cihazın kullanımı ve işlem süreci ileri düzey tecrübe gerektirmektedir. Alınan biyopsi ve laboratuvar örnekleri titizlikle değerlendirilmektedir. Hastanemizde bu altyapı ve tecrübe mevcut olup hasta güvenliği ön planda tutulmaktadır. Yeni teknoloji ile birlikte bölge halkı ileri tanı hizmetlerine daha hızlı erişebilecektir. EBUS işlemini Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği olarak bu uygulamayı meslektaşlarımla birlikte başarıyla uygulamaktayız” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Alanya EAH/BÜLTEN