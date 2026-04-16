ŞANLIURFA’NIN Siverek ilçesinde ve Kahramanmaraş ilinde yaşanan 9 kişinin ölümü ve 36 kişinin yaralandığı okul saldırıları eğitim kurumlarında artan şiddet sorununu bir kez daha gündeme taşıdı. Siverek'teki olayın ardından saldırıyı gerçekleştiren 19 yaşındaki Ömer Ket ile 9 kişinin ölüme neden olan Kahramanmaraş'taki saldırıyı gerçekleştiren 14 yaşındaki İsa Aras Mesinli’nin yaşamına son vermesi, yaşanan trajedinin boyutunu daha da derinleştirdi. Şiddetle Mücadele Vakfı (HEGEM) Kurucu Genel Başkanı Adem Solak, uzun süredir okullarda artan şiddet olaylarına dikkat çektiklerini belirterek yetkililere çağrıda bulundu. Solak, özellikle ABD’de sıkça görülen silahlı okul saldırılarının benzerlerinin Türkiye’de de yaşanabileceği yönündeki uyarılarını yineledi. “Gidişat çok tehlikeli” diyen Solak, eğitim kurumlarında yaşanan şiddetin kritik bir noktaya ulaştığını ifade ederek, “Bu hızla devam ederse ABD’de 30 yılda yaşanan okul saldırılarının benzeri ülkemizde çok daha kısa sürede görülebilir. Şiddet, artık bu ülkenin en önemli sorunlarından biri haline gelmiştir” dedi.

EĞİTİMCİLER VE VELİLER ENDİŞELİ

Şanlıurfa Siverek ve Kahramanmaraş'ta yaşanan olayın ilk olmadığını ve gerekli önlemler alınmazsa benzer vakaların tekrar edebileceğini belirten öğretmenler ve veliler, okullarda güvenlik tedbirlerinin artırılmasını talep ediyor. Eğitimciler, özellikle okul çevresinde ve giriş-çıkış noktalarında daha sıkı denetim yapılması gerektiğini vurguluyor.

KGK’DAN DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Şiddetle ve suçla mücadele noktasında HEGEM ile her konuda iş birliği yaparak kamuoyu oluşmasında destek olan Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim de son iki gün içinde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan olaylarla ilgili yaptığı açıklamada, saldırının son derece üzücü ve kaygı verici olduğunu belirtti. Dim, “Bu tür olayların üzerine kararlılıkla gidilmeli ve toplum olarak ortak bir duruş sergilenmelidir” ifadelerini kullandı. Yaşanan son olay, okullarda güvenlik ve şiddetle mücadele konusunun yeniden kapsamlı şekilde ele alınması gerektiğini gözler önüne serdi.



Kaynak: HEGEM BÜLTEN