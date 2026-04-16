ÖĞRENCİ ve öğretmenleri hedef alan saldırıları MÜSİAD Alanya olarak en kınadıklarını ifade eden Celil Kara, “Eğitim yuvalarımızın şiddetle anılması, sadece bir güvenlik zafiyeti değil, toplumsal dokumuzda meydana gelen ciddi bir aşınmanın işaretidir. Bu acı hadiseler, meseleyi sadece polisiye tedbirlerle değil, köklü ve kalıcı çözümlerle ele almamız gerektiğini bir kez daha ortaya koymuştur. Şiddet sarmalını kırmanın yolu, suçluyu cezalandırmaktan ziyade, suçluyu üreten bataklığı kurutmaktan geçmektedir. Toplumun atom çekirdeği olan aile kurumu, bireyin şiddetle arasına ördüğü ilk ve en güçlü duvardır. Yaşanan bu trajedilerin temelinde, aile bağlarının zayıflaması, kuşaklar arası iletişimin kopması ve manevi boşluk yatmaktadır. Sağlıklı bir aile yapısı, sadece bir barınma alanı değil, merhamet, adalet ve sorumluluk bilincinin aşılandığı ilk okuldur.

Bu noktada, MÜSİAD Alanya olarak sunduğumuz etkili çözüm önerilerimiz şunlardır:

GELECEĞİMİZİ KORUMAK İÇİN 5 MADDELİK EYLEM PLANI

- Bilinçli Ebeveynlik ve Dijital Rehberlik: Gençlerin dijital dünyada kontrolsüzce maruz kaldığı şiddet içerikli oyunlar ve karanlık mecralar, gerçeklik algılarını bozmaktadır. Ailelerin, çocuklarının dijital ayak izlerini takip edebilecekleri ‘Modern Medya Okuryazarlığı’ eğitimleri zorunlu hale getirilmelidir.

- Değerler Eğitimi ile Manevi Tahkimat: Gençlerin iç dünyasındaki boşluğu sadece akademik başarıyla dolduramayız. Sabır, hoşgörü ve ‘can mukaddesatı’ bilincini içeren manevi eğitimler, okul müfredatının ötesinde aile içinde bizzat yaşanarak aktarılmalıdır.

- Okul-Aile-Toplum İş Birliği Modeli: Okullarımızdaki rehberlik servisleri, sadece öğrenci odaklı değil, ‘aile odaklı’ bir yapıya kavuşturulmalıdır. Riskli davranış sergileyen gençler için aile-okul-sosyal hizmetler üçgeninde bir erken uyarı sistemi kurulmalıdır.

- Bireysel Silahlanmaya Karşı Sıkı Denetim: Evlerde bulunan ateşli silahların muhafazası ve erişilebilirliği konusunda yasal sorumluluklar ağırlaştırılmalıdır. Silahın bir güç gösterisi değil, büyük bir risk olduğu bilinci aile içinde yerleştirilmelidir.

- ‘Huzurlu Aile’ Sosyal Projeleri: Yerel yönetimler ve STK’lar iş birliği yaparak, aile içi iletişimi güçlendiren sosyal ve kültürel faaliyetleri teşvik etmelidir. Birbirine vakit ayıran, ortak sofrada buluşan ve dertleşen bir aile yapısı, şiddetin en büyük panzehiridir.

MÜSİAD Alanya olarak, bu tür acıların bir daha yaşanmaması için üzerimize düşen her türlü sorumluluğu almaya hazır olduğumuzu beyan ederiz. Hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

