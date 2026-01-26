OLAY ARAÇ İÇİNDE YAŞANDI

Olay, 24 Ocak akşamı saat 22.00 sıralarında Canik ilçesi Düvecik Mahallesi’nde, Samsun Şehir Hastanesi yolu üzerinde park halindeki hafif ticari araçta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; evli ve 3 çocuk annesi Gamze S. (38), uzun süredir yasak ilişki yaşadığı evli ve 4 çocuk babası pazarcı Ferit M. (45) ile buluştu. Araç içerisinde başlayan tartışma kısa sürede ş*ddete dönüştü.

BOĞAZINI KESTİ, SATIRLA DEFALARCA VURDU

İddiaya göre Gamze S., yanında getirdiği bıçakla Ferit M.’nin boğazını kesti, ardından satırla boyun bölgesine defalarca vurdu. Olay sonrası Gamze S., c*nayette kullandığı bıçak ve satırla birlikte polis merkezine giderek teslim oldu.

Olay yerine gelen ekipler, Ferit M.’yi araç içerisinde boğazı kesilmiş halde buldu. Yapılan incelemelerin ardından cenaze otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.

“KORKUTMAK İÇİN BOĞAZINA DAYADIM”

Zanlı Gamze S.’nin emniyette verdiği ifadede, Ferit M. ile uzun süredir yasak ilişki yaşadığını ve ayrılmak istemesi üzerine tehdit edilmeye başlandığını söylediği öğrenildi.

İfadesinde Ferit M.’nin daha önce kendisini kemerle dövdüğünü, biber gazı sıktığını ve çocuğuna da zarar vermekle tehdit ettiğini öne süren Gamze S., olay gecesini şu sözlerle anlattı:

“Korkutmak amacıyla boğazına bıçağı dayadım, bu sırada boğazı kesildi. Ardından bıçakla birkaç darbe daha vurdum. Ferit M. araçtan düşünce, daha önce yaşadığım şiddet ve tehditlerin etkisiyle yerdeyken satırla birkaç kez daha vurdum.”

“OĞLUM VE EŞİM OLAYA KARIŞMADI”

Gamze S., olay sırasında tüm kesici aletleri kendisinin kullandığını, oğlunun ve eşinin herhangi bir şekilde c*nayete karışmadığını söyledi. Olay anında oğlunun araç önünde bulunduğunu da ifadesine ekledi.

TELEFONU YOK ETMESİNİ İSTEDİ

Zanlı, Ferit M.’nin cep telefonunu olay sonrası araçtan aldığını, telefonun içinde kendisine ait özel görüntüler bulunduğu için oğluna telefonu yok etmesini söylediğini kabul etti. Telefonun daha sonra nereye atıldığını bilmediğini ifade etti.

DAHA ÖNCE ŞİKÂYETÇİ OLMUŞ

Gamze S., Ferit M. hakkında daha önce tehdit ve darp gerekçesiyle iki kez şikâyette bulunduğunu ve tedbir kararı aldırdığını, ancak son tedbir kararının olaydan kısa süre önce sona erdiğini söyledi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürerken, Gamze S.’nin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. C*nayet, kentte büyük yankı uyandırdı.