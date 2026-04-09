Sanat ve magazin dünyasına bomba gibi düşen son dakika gelişmesi, tüm Türkiye'de olduğu gibi turizm başkenti Alanya'da da geniş yankı uyandırdı. İstanbul merkezli olarak yürütülen ve çemberi giderek daralan uyuşturucu soruşturması kapsamında güvenlik güçleri düğmeye bastı. Gerçekleştirilen yeni dalga operasyonlar neticesinde, müzik ve ekran dünyasının en çok konuşulan simaları hedefteydi.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER

Büyük gizlilik içinde yürütülen ani baskınlarda; ünlü rap sanatçısı Norm Ender, sevilen oyuncu Burak Deniz ve müzisyen Mert Demir’in de aralarında bulunduğu toplam 14 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Ekiplerin titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucunda gözaltına alınan isimler, adli prosedür gereği ilk olarak zorunlu sağlık kontrolünden geçirildi. İşlemlerinin ardından emniyet müdürlüğüne götürülen şüphelilerin ifade ve sorgu sürecinin kesintisiz olarak devam ettiği bildirildi.

ALANYA KAMUOYU SÜRECİ MERAKLA İZLİYOR

Özellikle yaz sezonunda Alanya'daki dev eğlence mekanlarında sahne alan, turizm kentinde ciddi bir hayran kitlesine ve tanınırlığa sahip olan bu isimlerin emniyete götürülmesi bölge halkı tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Alanya'daki vatandaşların ve turizm sektörü çalışanlarının da yakından takip ettiği hukuki sürecin nasıl sonuçlanacağı büyük bir merak konusu oldu. Emniyet birimlerinin titiz incelemesi sürerken, soruşturmanın başka ünlü isimlere uzanıp uzanmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.