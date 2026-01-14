Geniş Aile ekibi hastane odasında

Uzun süre rol aldığı Geniş Aile dizisinden rol arkadaşları, Özkan’ı hastanede ziyaret ederek moral verdi. 2009–2011 yılları arasında yayınlanan dizide birlikte kamera karşısına geçtiği ekip arkadaşlarının ziyareti, ünlü oyuncu için duygusal anlara sahne oldu.

Ziyarette Bülent Çolak, Bihter Dinçer ve Fırat Tanış yer alırken, oyuncuların desteği Özkan’a güç verdi. Yakın dostlarının yanında olduğunu görmekten mutluluk duyduğu belirtilen Özkan, ziyaret nedeniyle teşekkür etti.

Organ nakli için donör bekliyor

Bir süredir karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören Ufuk Özkan’ın organ nakli bekleme süreci devam ediyor. Doktorların gözetiminde tedavisi süren oyuncunun sağlık durumunun yakından takip edildiği öğrenildi.

Sevenlerinden destek mesajları

Özkan’ın hastaneye yatırıldığının duyulmasının ardından sosyal medyada da çok sayıda geçmiş olsun ve destek mesajı paylaşıldı. Hayranları ve meslektaşları, ünlü oyuncunun bir an önce sağlığına kavuşması için temennilerini dile getirdi.