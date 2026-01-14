Gece saatlerinde Büyükçekmece Albatros Sahili’nde canlı yayın yapan Sinan Can Sakızlı, eşiyle birlikte yürüyüş yaptığı sırada denizde bir kişinin olduğunu fark etti. Durumu anlayan çift, denizdeki kişiyi kurtarmak için hemen yardıma koştu. Çevredekilerden yardım isteyen çift, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, denizden çıkarılan kadına yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

'EĞER BİZ ORADAN GEÇMESEYDİK KİMSE FARK ETMEYECEKTİ'

Olayı anlatan sanal medya yayıncısı Sinan Can Sakızlı, “Eşimle dışarı çıkmıştık ve canlı yayındaydık. Bir anda eşim denizde bir insan olduğunu söyledi. İlk başta inanamadım. Sonra vatandaşlık görevimi yaptım diyebilirim. Aslında herkesin yapabileceği bir şeydi. Canlı yayının da etkisiyle çevredekileri toplamak istedim. ‘Gelin, kadını kurtaralım’ dedim. Yaklaşık 15-20 dakikalık bir uğraşın ardından kadını kurtardık. Kadının bilinci kapalıydı. Videoda tam belli olmuyor ama elimi uzattığımda gözleri kayıyordu. Bu yüzden sürekli bağırarak kendine gelmesini istedik. Çevrede kimse yoktu. Eğer biz oradan geçmeseydik kimse fark etmeyecekti" dedi.