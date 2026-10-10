Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Varlık Mahallesi'nde bulunan bir restoranda dün saat 17.00 sularında baca yangını meydana geldi. Bölgeden aktarılan bilgilere göre, 177 Sokak üzerindeki işletmenin bacasından yükselen dumanları fark eden çalışanlar durumu hızla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşana kadar restoran personeli, kendi imkanlarıyla alevlere ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, bacada ve işletme genelinde soğutma ile güvenlik kontrolü yaparak olası bir tehlikenin önüne geçti.

BACA TEMİZLİĞİ NEDEN ÖNEMLİ?

Ticari mutfaklarda ve restoranlarda düzenli baca temizliği, biriken yağ ve karbon kalıntılarının alev almasını önlemek için büyük önem taşıyor. İtfaiye yönetmeliklerine göre, yoğun kullanılan işletme bacalarının periyodik olarak profesyonel ekiplerce temizlenmesi, benzer yangın risklerini en aza indiren temel güvenlik önlemleri arasında yer alıyor.