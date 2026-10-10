Antalya'da yaşayan doğuştan skolyoz ve kalça çıkığı hastası Murat Şeker, 2007 yılından bu yana sağ ayağında oluşan yara nedeniyle sağlığına kavuşmayı bekliyor. Bugüne kadar 10'dan fazla operasyon geçiren ve ayak parmaklarının bir kısmını kaybeden Şeker, yeniden yürüyüp çalışabilmek için kalıcı bir tedavi arayışında.

Farklı yıllarda aldığı sağlık kurulu raporlarında yüzde 68 ve yüzde 41 oranlarında engel durumu tespit edilen hasta, yıllardır birçok hastaneye başvurduğunu aktardı. Sosyal medya üzerinden ulaştığı bir uzmanın, Atatürk Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek bir ameliyat için kendisinden 350 bin lira talep ettiğini belirten Şeker, maddi imkansızlıklar yüzünden bu operasyonu olamadığını ifade etti.

TEDAVİ SÜRECİNDE NELER YAŞANDI?

Şeker'in tıbbi kayıtlarına göre, 2015 yılında Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'nden yüzde 68, 2019'da ise yüzde 41 oranında sürekli engelli raporu verildi. 2025 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'nde ortopedi ameliyatı geçiren hastanın, son olarak Antalya Şehir Hastanesi'nde yapılan ultrason tetkiklerinde toplardamar yetmezliği (reflü) bulgularına rastlandı. Valilik ve kaymakamlığa da başvuran Şeker, temel amacının para toplamak olmadığını, sadece doğru tanının konularak işine dönmek olduğunu vurguladı.

KRONİK YARALARDA NASIL BİR YOL İZLENMELİ?

Tıbbi literatüre göre, aylar veya yıllar boyunca kapanmayan kronik yaraların tedavisinde tek bir branşın müdahalesi genellikle yeterli olmuyor. Bu tür karmaşık vakalarda ortopedi, kalp ve damar cerrahisi ile enfeksiyon hastalıkları uzmanlarının multidisipliner olarak bir arada çalıştığı donanımlı yara bakım merkezleri kritik bir rol üstleniyor.

Genç yaşta anne ve babasını kaybeden, kredi ve kira borçları nedeniyle zorlu bir süreçten geçen Şeker, sağlık sorunları yüzünden çalıştığı zincir marketteki işini kaybetme endişesi taşıyor. Ayağının üzerine basmakta zorluk çeken hasta, sağlık profesyonellerinden uzatılacak tedavi elini bekliyor.