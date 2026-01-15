GEÇTİĞİMİZ akşam gerçekleşen nişan törenine genç çiftin aileleri, yakın dostları ve sevdikleri katıldı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen törende, nişan yüzüklerini aile büyükleri takarken, kurdeleyi ise büyükanne kesti. Bu özel anlar, davetlilerden büyük alkış aldı. Nişan töreninin ardından Selin Karataş ve Cemal Sözer, konuklara çikolata ve kolonya ikram etti. Genç çift, davetlilerin tebriklerini tek tek kabul ederek mutluluklarını paylaştı. Nişan töreni, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: Haber Merkezi