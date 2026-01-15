Mavi-beyazlı ekip, 18 Ocak Pazar günü deplasmanda Söke 1970 SK ile karşı karşıya gelecek. Kritik maçın hazırlıklarını teknik direktör Mehmet Salih Gül yönetiminde sürdüren Alanya 1221 FK, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Milli Egemenlik Stadı'nda gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Antrenmanda futbolcuların hırslı ve istekli görüntüsü dikkat çekerken, teknik heyetin özellikle tempo ve oyun disiplinine yönelik çalışmalar yaptığı gözlendi. Mavi-beyazlı ekip, Söke deplasmanından puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor.

Kaynak: Haber Merkezi