MHP Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medya üzerinden Sedat Peker hakkında yapılan bir paylaşıma yanıt verdi.

Bir sosyal medya kullanıcısının Peker’in Türkiye’ye dönmesi yönündeki temennisine cevap veren Özdemir, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Peker için daha önce kullandığı “Ülküdaşımızdır” ifadesine dikkat çekti.

“YAKINDA VATANIMIZA KAVUŞACAKTIR”

Özdemir açıklamasında, Bahçeli’nin Peker’e yönelik sözlerini hatırlatarak, Sedat Peker ve ailesinin yakın zamanda Türkiye’ye döneceğine işaret etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, Peker’i “değerli bir dava ve gönül adamı” olarak nitelendirirken, “Allah izin verirse yakında kendisi ve ailesi de vatanımıza kavuşacaktır” ifadelerini kullandı.

Özdemir’in açıklaması, Sedat Peker’in Türkiye’ye dönüşü konusunda yeni bir gelişme olup olmadığı yönündeki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

GÖZLER PEKER’İN TÜRKİYE’YE DÖNÜŞÜNDE

İsmail Özdemir’in açıklamasında Peker’in dönüşüne ilişkin kesin bir tarih veya sürecin ayrıntıları paylaşılmadı. Ancak “yakında” ifadesinin kullanılması, Peker’in Türkiye’ye dönüş ihtimalini yeniden kamuoyunun gündemine getirdi.

Sedat Peker’in Türkiye’ye dönüşüne ilişkin önümüzdeki dönemde yapılacak açıklamalar merakla bekleniyor.