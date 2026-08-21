Trendyol 1. Lig ekiplerinden Antalyaspor, sezonun üçüncü hafta mücadelesinde bugün saat 21.30'da ADO Antalya Stadyumu'nda Pendikspor ile karşı karşıya gelecek. Akdeniz Manşet'te yer alan habere göre, ligin ilk haftasında Ankara Keçiörengücü'nü 4-3 mağlup eden ancak ikinci haftada Mardin 1969

Spor'a deplasmanda 2-0 yenilen kırmızı-beyazlı ekip, taraftarı önünde yeniden galibiyet hedefliyor.

Ligde şu ana kadar 3 puan toplayarak haftaya 10'uncu sırada giren Antalya temsilcisi, sahasındaki maçı kazanarak üst sıralara tırmanmayı planlıyor. Mücadelede kale arkası tribünlerinin satışa kapalı olacağı bildirildi. Karşılaşmayı kadın taraftarlar ve 12 yaşından küçük çocuklar ücretsiz olarak izleyebilecek. Ücretsiz bilet tanımlama işlemleri ise yalnızca stadyum gişelerinden Passolig kartlarına yapılabilecek.

RAKİBE KARŞI NAMAĞLUP SERİ

Konuk ekip Pendikspor ise sezonun ilk iki haftasında beklentilerin uzağında kaldı. İstanbul temsilcisi, oynadığı maçlarda bir beraberlik ve bir mağlubiyet alarak hanesine sadece bir puan yazdırabildi ve üçüncü haftaya 17'nci basamakta girdi. Antalyaspor'un Pendikspor'a karşı geçmiş maçlarda kurduğu bariz üstünlük dikkat çekiyor.

GEÇMİŞ KARŞILAŞMALARDAKİ İSTATİSTİKLER NE SÖYLÜYOR?

İki takım arasında bugüne kadar oynanan altı resmi karşılaşmanın beşinden Antalyaspor galibiyetle ayrılırken, bir maç beraberlikle sonuçlandı. Rakibine karşı henüz yenilgisi bulunmayan kırmızı-beyazlılar, bu istatistiğin getirdiği psikolojik avantajla sahaya çıkacak. Akdeniz ekibi, taraftar desteğini de arkasına alarak yenilmezlik serisini sürdürmeyi ve hanesine üç puan daha yazdırmayı amaçlıyor.