Antalya'nın Kepez ilçesini temsil eden Kepezspor Futbol A.Ş. yönetimi, kulübün ismi kullanılarak gerçekleştirilen bir dolandırıcılık girişimini yargıya taşıdı. Sosyal medya üzerinden yapılan resmi açıklamaya göre, genç yetenekleri takıma kazandırma vaadiyle haksız kazanç sağlayan bir kişi tespit edildi.

Açıklamada, M. A. ÇPR. adlı şahsın futbolcu adayları ve ailelerinden 'denemeye oyuncu çıkarma' adı altında para talep ettiği aktarıldı. Kulüp, mevcut takvimde herhangi bir seçme veya kamp organizasyonu bulunmadığını belirterek, yetkisiz kişilerin taleplerine kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Şüpheli M. A. ÇPR. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi. Kepezspor yönetimi, kulübün arması ve kurumsal kimliği kullanılarak yapılan resmi dışı tüm faaliyetlerin hukuki yollarla yakından takip edileceğinin altını çizdi.

SAHTE SEÇME KAMPLARINDAN NASIL KORUNULUR?

Futbol altyapılarında zaman zaman karşılaşılan sahte kamp dolandırıcılıklarına karşı, ailelerin yalnızca kulüplerin resmi internet siteleri ile doğrulanmış sosyal medya hesaplarındaki duyuruları referans alması gerekiyor. Profesyonel kulüpler, altyapı seçmelerini genellikle kendi kurumsal kanallarından ilan ederek şeffaf ve kayıtlı bir süreç üzerinden yürütüyor.