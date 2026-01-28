​"32 YILDIR HİZMET EDİYORUM"

​Kendisini "Torosların Evladı" ve "Herkesin Başkanı" olarak tanımlayan Böcek, mektubuna siyasi geçmişini hatırlatarak başladı. 1994 yılından bu yana aktif siyasetin içinde olduğunu belirten Böcek, Konyaaltı Belediye Başkanlığı ve iki dönem üst üste Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevlerini vurgulayarak şunları kaydetti:

​"Bu yol; inançla, sabırla, dayanışmayla örülmüş bir yol. Biz bu yolda 32 yıldır birbirimize omuz vererek, kimseyi ötekileştirmeden, sağcı-solcu demeden azimle ve gururla Antalya’mıza hizmete devam ediyoruz."

​SAĞLIK DURUMU KRİTİK: "22 İLAÇLA AYAKTA DURUYORUM"

​Mektubunda 2020 yılında atlattığı ağır COVID-19 sürecine de değinen Böcek, cezaevi koşullarının sağlığını olumsuz etkilediğini belirtti. Tutuklandığı gün 12 ilaç kullandığını ifade eden Böcek, güncel durumu hakkında şu bilgileri paylaştı:

​"Cezaevi koşulları ve COVID’in vücudumda bıraktığı hasardan dolayı 9 defa hastaneye kaldırıldım. Şu anda 22 ilaçla ayakta durmaya çalışıyorum."

​"TÜRK YARGISINA GÜVENİM SONSUZ"

​Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın tamamlanması ve iddianamenin düzenlenmesi üzerine konuşan Böcek, yargılama aşamasında savunmasını ayrıntılı bir şekilde yapacağını belirtti. Adaletin yerini bulacağına inandığını ifade eden Belediye Başkanı, mesajını "Dün olduğu gibi bugün de yarın da bağımsız Türk yargısına güvenim sonsuzdur. Adalet er ya da geç tecelli edecektir" sözleriyle noktaladı.

Kaynak: Haber Merkezi