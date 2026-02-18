ALANYA’da Duchenne Musküler Distrofi (DMD) kas hastalığıyla mücadele eden 5 yaşındaki Taha Miraç Kevkir için anlamlı bir dayanışma örneği sergilendi. Alanya Sevdalıları Derneği (ALSEV) öncülüğünde, valilik onaylı yardım kampanyası kapsamında düzenlenen canlı yayın programı büyük ilgi gördü. Sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen ve “1 Balon: 100 TL” sloganıyla yürütülen kampanyada, vatandaşlar küçük katkılarla büyük bir umudun parçası oldu. Bağış kampanyası kapsamında dün akşam yapılan canlı yayında tam 29 bin balon toplandı. Dernek yetkilileri, kampanyaya destek veren herkese teşekkür ederek, “Kiminiz duasıyla, kiminiz bağışıyla, kiminiz paylaşımıyla bu mucizeye ortak oldunuz. Elini taşın altına koyan herkesten Allah razı olsun. İnşallah en kısa sürede Taha’mız ilacına kavuşacak. Dayanışmanın gücü adına sonsuz teşekkürler Alanya” ifadelerine yer verdi. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi