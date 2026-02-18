Meteoroloji 38 il için sarı kodlu uyarı verdi. İstanbul’da vapur seferleri iptal edilirken, Antalya’nın yüksek kesimleri beyaza büründü.

Son dakika hava durumu gelişmesi… Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günler öncesinden yaptığı uyarılar bugün itibarıyla etkisini gösterdi. Türkiye genelinde sıcaklıklar bir anda 8 ila 10 derece düşerken, birçok kentte kar ve fırtına günlük yaşamı zorlaştırdı.

Özellikle İstanbul’da kar yağışı ve vapur iptalleri dikkat çekerken, Antalya’nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. 38 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımlandı.

İSTANBUL’DA KAR VE VAPUR İPTALLERİ

İstanbul sabah saatlerinde Silivri, Büyükçekmece ve Hadımköy çevresinde sulu karla güne başladı. Avrupa Yakası’nda bazı noktalarda yağışın zaman zaman yoğunlaştığı bildirildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Şehir Hatları bazı seferleri ikinci bir duyuruya kadar durdurdu. İptal edilen hatlar arasında:

Bostancı – Moda – Karaköy – Kabataş

Adalar – Beşiktaş

Maltepe – Adalar

Üsküdar – Haliç

Kadıköy – Haliç

AKOM, rüzgarın kuzey yönlü esmesiyle birlikte hissedilen sıcaklığın 0 derecenin altına düşebileceğini açıkladı. İstanbul’da kar yağışı saat saat takip edilirken, sürücülere buzlanma uyarısı yapıldı.

38 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

MGM sarı kodlu hava durumu uyarısı kapsamında; kuvvetli yağış, fırtına ve yer yer heyelan riskine dikkat çekildi. Adana, Kahramanmaraş ve çevresinde şiddetli yağış beklenirken, Güneydoğu’da toz taşınımı nedeniyle çamur şeklinde yağış görülebileceği bildirildi.

Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde ulaşımda aksama, çatı uçması ve soba zehirlenmelerine karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

ANTALYA’DA 10 SANTİMETRE KAR

Normalde Şubat ayında ılıman hava ile gündeme gelen Antalya’da bu kez tablo farklı. Antalya Alacabel mevkiinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. 1825 rakımlı bölgede sürücülere zincir uyarısı yapıldı.

Alanya ve çevresinde ise yüksek mahallelerde soğuk hava daha sert hissediliyor. Sabah işe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar, ani sıcaklık düşüşünü doğrudan hissetti. Kaloriferler yeniden tam kapasiteye döndü. Elektrik ve doğalgaz tüketiminde artış bekleniyor.

Bir yandan da şu gerçek var… Antalya’da birkaç gün önce güneş altında oturanlar, şimdi mont ve bereyle dışarı çıkıyor. Hava bir anda değişti.

EDİRNE BEYAZA BÜRÜNDÜ

Edirne’de hava sıcaklığı eksi 1 dereceye kadar geriledi. Kent merkezinde kar yağışı etkili olurken, cadde ve parklar kısa sürede beyaza büründü.

Uzmanlar, ani sıcaklık düşüşlerinin özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar için risk oluşturduğunu belirtiyor. Mecbur kalınmadıkça uzun süre dışarıda kalınmaması tavsiye ediliyor.

Soğuk hava dalgasının 22 Şubat’a kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), AKOM