Akseki ilçesinde gün boyu etkili olan yağmur ve fırtınanın ardından hava sıcaklığı gece saatlerinde sert şekilde düştü. Termometreler eksi 10 dereceyi gösterince, Alacabel geçidinde kar yağışı başladı.

Karın saat 04.00 sıralarında Yarpuz Mahallesi yakınlarında etkisini artırdığı ve Seydişehir yönüne doğru yaklaşık 20-25 kilometrelik alanda yoğunlaştığı bildirildi. Bölgede kar kalınlığının 5 ila 10 santimetre arasında değiştiği kaydedildi.

KARAYOLLARI SAHADA

Kar yağışının başlamasıyla birlikte bölgede hazır bekleyen ekipler hızla çalışma başlattı. Çok sayıda iş makinesiyle kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütülüyor.

Yetkililer, yolun tamamen kapanmaması için ekiplerin aralıksız müdahale ettiğini belirtti.

SÜRÜCÜLERE ZİNCİR UYARISI

Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma riskine dikkat çekti. Bu güzergâhı kullanacak sürücülere araçlarında zincir bulundurmaları, hızlarını düşürmeleri ve takip mesafesini korumaları yönünde uyarı yapıldı.

Bölgede hava sıcaklığının düşük seyretmesi nedeniyle buzlanma riskinin devam ettiği öğrenildi.