ALANYA Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, Eko Türk TV ekranlarında yayınlanan "Yerel Gündem" programına canlı bağlantı ile katılarak Alanya ve çevresinde son günlerde etkili olan sel felaketinin tarım sektörüne yansımalarını kamuoyuyla paylaştı. Yoğun yağışların ardından Dimçayı Barajı’nda doluluk oranının yüzde 100’e ulaşmasıyla gerçekleştirilen kontrollü su salınımının, barajın alt kotunda bulunan üretim alanlarını olumsuz etkilediğini belirten Göktepe, özellikle örtü altı muz seraları ile açık tarım arazilerinde ciddi zarar meydana geldiğini söyledi. Göktepe, baraj altındaki bölgede 370 dekar muz serasının su baskınından etkilendiğini, bunun yanı sıra yaklaşık bin dönüm açık tarım arazisinde de zarar oluştuğunu açıkladı. Narenciye başta olmak üzere avokado ve sert çekirdekli meyve üretim alanlarında kayıplar yaşandığını ifade eden Göktepe, Alanya için yapılan kırmızı kod uyarısının da üreticiler açısından yeni bir risk anlamına geldiğini vurguladı.

'SEL, HORTUM VE FIRTINA KAYNAKLI ÜRETİM ALANLARIMIZ ZARAR GÖRDÜ'

Son bir buçuk aydır aşırı yağışlardan kaynaklı Antalya genelinde özellikle ciddi hasarlar yaşandığını belirten Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, "Evet, malum yaklaşık bir aydır, bir buçuk aydır Antalya genelinde özellikle Kumluca'da çok ciddi hasarlar vardı. Hem sel felaketi akabinde hortum ve fırtına kaynaklı üretim alanlarımız zarar gördü. Tabii Kumluca'ya baktığımızda genelde geçimini tarımdan sağlayan bir kentimiz. Alanya'ya baktığımızda ise bunun yanında hem ticaret hem turizm çok ciddi bir sektör ve tarım sektörü de yılın 12 ayında ürün elde ettiğimiz ve erkencilik ortaya koyduğumuz için Türkiye genelinde öncü bir ilçe" dedi.

'İŞLETMELER VE SERALAR SULAR ALTINDA KALDI'

Dim Barajı'nda su seviyesinin yüzde 100 doluluğa ulaşmasının ardından kontrollü su salınımı yapıldığını, dolayısıyla da seraların ve işletmelerin sular altında kaldığını vurgulayan Göktepe, "Bu doğrultuda sizin de bahsettiğiniz gibi 2-3 gündür süren ciddi yağış sonrasında üreticilerimizin de faydalandığı Dim Barajı'nda, barajın altında turizme hizmet eden piknik alanları bulunuyor. Baraj yüzde 100 doluluk seviyesine ulaştıktan sonra herhangi bir sıkıntı oluşmaması ve zarar meydana gelmemesi için Kaymakam bey önderliğinde barajın suyu kontrollü bir şekilde salındı. Bu salınım sonrasında öncelikle çay bölgesindeki piknik alanlarında bazı işletmelerimizde ciddi zararlar oluştu. Dim ve önceki gün barajın suyu tamamen salındığında hemen alt kısmında bulunan örtü altı seralarımız ve açık alandaki üretim alanlarımızda bir metreye kadar su oluştu. Açık alandaki narenciye bölgesi ve diğer sert çekirdekli ürünlerimiz de zarar gördü" diye konuştu.

"BU ZARARLAR BİZE FUNGAL HASTALIĞI OLARAK GERİ DÖNECEKTİR"

Bu zararların ilerleyen süreçte farklı sorunlara yol açabileceğine dikkat çeken Başkan Göktepe, "Bu zarar tabii ki ileride özellikle fungal hastalıkların oluşumu noktasında bize geri dönecektir. Bununla ilgili hem bizler Ziraat Odası olarak hem de diğer paydaşlarımız şu anda önlem alıyoruz. Hasar tespit çalışmalarını Tarım İlçe Müdürlüğümüzle birlikte koordineli bir şekilde yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

'ALANYA İÇİN METEOROLOJİK UYARI'

Alanya için meteorolojik uyarı yapıldığını belirten Göktepe, "Yarın (bugün) için de ilçemiz genelinde meteorolojik uyarı var. Bu da ciddi bir yağış beklentisinden kaynaklanıyor. Akabinde her yağış sonrası hortum ve fırtına etkili olabiliyor. Umut ederiz ki bir hasar meydana gelmeden, üreticilerimiz, vatandaşlarımız ve işletmecilerimiz olumsuz bir durum yaşamadan bu süreci atlatırız. Ben de burada üreticilerimize ve esnaflarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

'BİN DÖNÜM KADAR ZARARIMIZ VAR'

Antalya'nın diğer ilçelerine kıyasla Alanya'nın kış dönemini nispeten daha az hasarla geçirdiğini belirten Göktepe, zarar tespitine ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Biz Antalya genelindeki diğer ilçelere göre bu dönemi, özellikle bu kış ayını şu ana kadar hasarsız atlatmış ilçelerden biriyiz diyebiliriz. Bu yönden çok şanslıyız. İnşallah diğer ilçelerimizdeki yaralar da bir an önce sarılacaktır. Dimçayı Barajı'nın altındaki üretim alanlarımızda sadece örtü altı muz serası var. O bölgede sebze yetişmiyor. Muz seralarımızda 370 dekar dolaylarında zarar var. Açık alanda da bin dönüm kadar zarar gören üretim alanımız bulunuyor. Bunların hepsi sel ve su baskınından kaynaklı. Oradaki ürün desenlerimizde başta narenciye olmak üzere avokado ve diğer sert çekirdekli; şeftali ve nektari gibi bazı ürünlerimiz zarar gördü. Bu noktada biz bunu hasarsız bir süreç olarak adlandırmıyoruz. Çünkü en büyük hasar hortuma maruz kalmaktır. O noktada bütün alan yıkıldıktan sonra seranın enkazının kaldırılması ve tekrar üretime geçebilme süreci hem sezon kaybına hem de ciddi bir maliyete neden oluyor. Dolayısıyla yarınki meteorolojik uyarıyı da az hasarla atlatabilirsek, ilçemiz genelinde bu kış için ciddi bir hasar yok diyebiliriz. Tabii Manavgat, Aksu, Demre, Finike ve Kumluca'da ciddi hasarlar var. Bu durum da il genelinde önemli bir ekonomik kayba neden oluyor" ifadelerini kullandı. (Hatice NERGİZ)