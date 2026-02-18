ALSAV’d Atatürk’ün Alanya’ya gelişinin 91. yılı anıldı

İTALİK

Alanya Kültür, Sanat ve Turizm Vakfı (ALSAV), Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Alanya’ya gelişinin 91. yılı dolayısıyla anlamlı bir kültür sohbeti programı gerçekleştirdi

PROGRAMA konuşmacı olarak katılan Haşim Yetkin, Faruk Nafiz Koçak ve Doç. Dr. Ali Rıza Gönüllü’ye katkılarından dolayı teşekkür edildi.

Alanında yetkin Alanyalı kültür insanlarının katılımıyla düzenlenen programda, Atatürk’ün savaş öncesi, savaş dönemi ve savaş sonrası gerçekleştirdiği yurt içi geziler; bu gezilerin amaçları ve sonuçları çerçevesinde ele alındı. Özellikle Atatürk’ün Alanya’ya geliş amacı, ziyaret sırasında yaşananlar ve hatıralar kapsamlı değerlendirmelerle yeniden hatırlandı. ALSAV tarafından yapılan açıklamada, “Özgürlüğümüzün en büyük savunucusu, Cumhuriyetimizin kurucusu ve vatanımızın kurtarıcısı olan büyük önderin, halkıyla kurduğu güçlü bağın en önemli göstergelerinden biri olan yurt içi gezileri her dönem olduğu gibi bugün de yol göstericidir. Atatürk’ün Alanya’yı teşriflerinden duyduğumuz memnuniyeti ilelebet yaşayacağımızı ilan ediyoruz” ifadelerine yer verildi.