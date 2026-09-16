Alanya’nın Oba Mahallesi Hatipoğlu Caddesi’nden geçen Oba Çayı’nda çok sayıda balığın telef olması üzerine bölgede inceleme başlatıldı. Vatandaşların ihbarının ardından Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile Alanya Belediyesi zabıta ekipleri çay çevresinde çalışma yaptı. Balık ölümlerinin, bir beton tesisinden geldiği öne sürülen atık suların dere aracılığıyla Oba Çayı’na ulaşmasıyla bağlantılı olabileceği iddia edildi. Ölüm nedenine ilişkin kesin sonucun ise yetkili kurumların teknik inceleme ve gerekli görülmesi halinde laboratuvar analizlerinin ardından ortaya çıkması bekleniyor.

BALIK ÖLÜMLERİNDE KESİN NEDEN NASIL BELİRLENİYOR?

Toplu balık ölümlerinde yalnızca suyun görünümü veya kirlilik şüphesi kesin nedenin belirlenmesi için yeterli kabul edilmiyor. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı birimlerin benzer vakalardaki uygulamalarında su sıcaklığı, pH ve çözünmüş oksijen gibi temel su kalitesi göstergeleri incelenirken, ihtiyaç halinde su ve balık numuneleri yetkili laboratuvarlara gönderiliyor. Bakanlığın numune kabul kriterlerinde de dava konusu olabilecek balık ölümlerinde balık ve su örneklerinin usulüne uygun biçimde alınması, mühürlenmesi ve laboratuvara ulaştırılması öngörülüyor.

ATIK SU İDDİASI TEKNİK İNCELEMEYLE NETLEŞECEK

Oba Çayı’ndaki olayda beton tesisine ilişkin iddia bulunmakla birlikte, balık ölümlerinin doğrudan bu kaynaktan meydana geldiğine ilişkin kesin teknik sonuç henüz açıklanmış değil. Benzer olaylarda kirleticinin kaynağının belirlenebilmesi için deşarj noktasının, suyun akış yönünün ve su kalitesindeki değişimin birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Balık ölümlerine kimyasal veya organik kirliliğin yanı sıra sudaki çözünmüş oksijenin ciddi biçimde azalması, yüksek sıcaklık ve akışın zayıflaması gibi farklı etkenler de yol açabiliyor.

RESMİ SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Şüpheli bir deşarj tespit edilmesi halinde ilgili kurumlar kaynağın belirlenmesi, kirliliğin durdurulması ve çevresel etkinin ortaya çıkarılması amacıyla inceleme yapabiliyor. Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün görevleri arasında çevreye zarar verme ihtimali bulunan ve doğal kaynakları kirleten işletmelere yönelik inceleme ve değerlendirme işlemleri de bulunuyor. Yapılacak tespitlerin niteliğine göre çevre mevzuatı kapsamında idari süreçlerin yanı sıra adli mercilere bildirim gündeme gelebiliyor.

ALANYA’DA DERELERE ATIK SU DENETİMLERİ

Alanya’da dere yataklarına atık su bırakılmasına ilişkin daha önce de denetimler gerçekleştirildi. Alanya Belediyesi, 2026 yılında Hacet Deresi çevresinde yürütülen kontrollerde iki ayrı noktada atık suların dereye ulaştırıldığının tespit edildiğini açıklamıştı. Belediye, söz konusu olaylarda cezai işlem uygulandığını, Türk Ceza Kanunu’nun çevrenin kasten kirletilmesine ilişkin hükümleri kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu ve ilgili bakanlığa ihbar yapıldığını duyurmuştu. Bu örnek, dere ve yağmur suyu hatlarına yapılan uygunsuz deşarjların yalnızca belediye denetimiyle sınırlı kalmayıp farklı kurumları ilgilendiren bir sürece dönüşebildiğini gösteriyor.

OBA ÇAYI KENT İÇİNDE ÖNEMLİ BİR SU KORİDORU

Oba Çayı, yoğun yapılaşmanın bulunduğu Oba bölgesinden geçerek kentsel yaşamla doğrudan temas eden su koridorlarından biri konumunda. Çay, yalnızca yağış sularının taşınması açısından değil, çevresindeki yerleşimler ve doğal yaşam bakımından da önem taşıyor. Alanya Belediyesi geçmiş yıllarda Oba Çayı’nda dere yatağı temizliği gerçekleştirirken, 2026 yılındaki şiddetli yağışlarda çayın taşkın riski de resmi makamların saha çalışmalarına konu olmuştu. Bu nedenle çaya ulaşabilecek kirletici unsurların kontrol altında tutulması hem ekosistemin hem de kent çevresinin korunması açısından önem taşıyor.

VATANDAŞLARIN DOĞRUDAN TEMASTAN KAÇINMASI ÖNEMLİ

Balık ölümlerinin görüldüğü sularda neden kesinleşene kadar ölü balıkların toplanarak tüketilmemesi, şüpheli suyla gereksiz doğrudan temastan kaçınılması ve yeni bir kirlilik veya deşarj görülmesi halinde yetkili kurumlara bildirim yapılması önem taşıyor. Oba Çayı’ndaki balık ölümlerinin gerçek nedeninin de sahadaki incelemeler ve varsa alınan numunelerin sonuçları doğrultusunda netleşmesi bekleniyor. Yetkili kurumlardan yapılacak resmi açıklama, kirlilik iddiasının kaynağı ve uygulanabilecek idari ya da hukuki işlemler açısından belirleyici olacak.