Motosiklet kazalarının azaltılması amacıyla hazırlanan Motosiklet Eylem Planı çerçevesinde, ticari amaçla kullanılan motosikletlere yönelik yeni kurallar tartışılıyor. Türkiye gazetesinin aktardığı habere göre, kazaların yüzde 16'sına karışan motokuryelerin çalışma koşullarının yeniden düzenlenmesi talep ediliyor.

MOTOKURYELERE MESAİ SINIRLAMASI

Uluslararası Yol ve Sürüş Güvenliği Uzmanı Mert İntepe, hususi ve ticari motosiklet kullanımının birbirinden kesin çizgilerle ayrılması gerektiğini belirtti. İntepe, ağır vasıta ve otobüs şoförlerinde uygulanan zorunlu çalışma ve dinlenme sürelerinin kuryeler için de geçerli olması gerektiğini savundu. Mevcut sistemde bazı kuryelerin günde 12, 14, hatta 16 saate varan sürelerle çalışabildiği, bu durumun yorgunluk kaynaklı dikkat kaybına yol açtığı vurgulandı.

TRAFİK IŞIKLARINA ÖZEL ALAN

Trafik güvenliğini artırmak için fiziki altyapı düzenlemelerine de ihtiyaç duyuluyor. İntepe'nin önerileri arasında, kavşaklardaki trafik ışıklarında motosikletliler için özel bekleme ve rezerv alanlarının oluşturulması yer alıyor. Bu sayede ışık değişimlerinde yaşanan karmaşanın ve araçlar arası sıkışmaların daha güvenli bir şekilde yönetilmesi hedefleniyor.

DÜZENLEME HAYATA GEÇERSE NE DEĞİŞECEK?

Söz konusu önerilerin yasal bir zemine oturması halinde, teslimat sektöründe hız odaklı modelden güvenlik odaklı mesai sistemine geçiş yapılması öngörülüyor. Kamyon ve otobüs şoförlerindeki gibi yasal dinlenme sürelerinin belirlenmesiyle, ticari motosiklet kullanıcılarının uzun mesaileri standart bir denetime tabi tutulabilecek.