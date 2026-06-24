Kentin farklı noktalarında gerçekleştirilen denetimlerde, ünlü markaların taklit edilerek piyasaya sürülmek istenen parfümlerin, herhangi bir kalite kontrol sürecinden geçmeden ve içeriği belirsiz kimyasal maddeler kullanılarak üretildiği tespit edildi. Özellikle turistik bölgelerde satışa sunulmak üzere hazırlanan ürünlerin, hem tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu hem de halk sağlığını tehdit ettiği belirtildi.

Zabıta ekipleri tarafından ele geçirilen sahte parfümlerin, insan cildiyle doğrudan temas etmesi nedeniyle ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği ifade edildi. Uzmanlar, bu tür ürünlerin içeriğinde bulunan denetimsiz kimyasalların alerjik reaksiyonlara, cilt tahrişlerine, egzama benzeri deri hastalıklarına ve bazı durumlarda kalıcı sağlık problemlerine neden olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Denetimler sırasında ele geçirilen ürünler hakkında yasal işlemler başlatılırken, sahte parfümler inceleme yapılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gerekli analiz ve resmi prosedürlerin tamamlanmasının ardından ürünlerin imha edileceği bildirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan zabıta memuru Ferhat Kara, halk sağlığını korumaya yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, “Yapmış olduğumuz denetimlerde halk sağlığı açısından risk oluşturan 4 bin 322 adet imitasyon parfüm ele geçirdik. El koyduğumuz ürünler İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslim edildi. Gerekli inceleme ve işlemlerin ardından bu sahte parfümler imha edilecektir. Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıtası olarak vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden her türlü unsura karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.

Yetkililer, vatandaşların özellikle piyasa değerinin çok altında fiyatlarla satılan ve kaynağı belli olmayan kozmetik ürünlere karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayarak, alışverişlerin güvenilir ve ruhsatlı işletmelerden yapılmasının önemine dikkat çekti. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, halk sağlığını tehdit eden sahte ve kaçak ürünlere yönelik denetimlerini önümüzdeki dönemde de artırarak sürdüreceği öğrenildi.