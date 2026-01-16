Adana’da yaşanan olayda, sosyal medyada vize danışmanlığı içerikleri üreten 34 yaşındaki Sergen Altunbaş ile 6 ve 8 yaşındaki iki çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi.

EVDE ÜÇ KİŞİ HAREKETSİZ BULUNDU

Adana’nın Sarıçam ilçesinde yaşanan olayda, komşuların silah sesi duyduklarını söylemesi üzerine polis ekipleri bir eve yönlendirildi. Eve giren ekipler, Sergen Altunbaş ile çocukları Mert (6) ve Ada Explain (8)yı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde üç kişinin de yaşamını yitirdiği tespit edildi.

İLK BULGULAR: ÇOCUKLARIN ARDINDAN KENDİ YAŞAMINA SON VERDİ

Olay yerinde yapılan ilk incelemede, Altunbaş’ın önce çocuklarını, ardından kendi yaşamına son verdiği yönünde bulgulara ulaşıldı. Kesin ölüm nedenleri, yapılacak adli tıp incelemesi sonrası netlik kazanacak.

SOSYAL MEDYADA VİZE DANIŞMANLIĞI İÇERİKLERİ ÜRETİYORDU

Sergen Altunbaş, YouTube ve diğer sosyal medya platformlarında “Amerika’da nasıl vize alınır?” başlığıyla paylaştığı videolarla tanınıyordu. Bir dönem ailesiyle birlikte ABD’de yaşadığı bilinen Altunbaş’ın, vize danışmanlığı hizmeti verdiği bir firma da bulunuyordu.

EŞİ BİR SÜRE ÖNCE EVİ TERK ETMİŞTİ

İddialara göre Altunbaş’ın eşi, yaşanan aile içi sorunların ardından bir süre önce evi terk etti. Çocukların babalarıyla birlikte yaşamaya devam ettiği öğrenildi. Bu detayın, soruşturma kapsamında değerlendirildiği bildirildi. Bir evin içinde üç hayatın bir anda sönmesi… Geride kalanlar için sadece sessiz bir ev ve cevapsız sorular kaldı.

BAHÇEDEKİ ARAÇ YANMIŞ HALDE BULUNDU

Olayın ardından evin bahçesinde bulunan otomobilin de yanmış olduğu tespit edildi. Aracın, olay yerine gelen bazı yakınlar tarafından ateşe verildiği iddiası üzerinde duruluyor. Bu konuyla ilgili de ayrıca inceleme başlatıldı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI DOSYAYA GİRDİ

Altunbaş’ın aylar önce yaptığı, “Bir kadın seni vezir de eder rezil de” şeklindeki sosyal medya paylaşımı da soruşturma dosyasına girdi. Paylaşımın olayla bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor. Emniyet birimleri, aile içi süreçler, dijital veriler ve çevre tanıklarının ifadeleri üzerinde çalışıyor.