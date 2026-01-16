Meteoroloji, pazar gününden itibaren yeni bir soğuk hava dalgasına dikkat çekti. Birçok kentte kar, gece saatlerinde ise sert buzlanma bekleniyor.

YENİ DALGA PAZAR GÜNÜ BAŞLIYOR

Geçtiğimiz hafta etkili olan soğukların ardından, yeni bir soğuk hava dalgası daha yolda. Meteoroloji verilerine göre pazar gününden itibaren sıcaklıklar hızla düşüyor. Özellikle 19, 20 ve 21 Ocak geceleri iç kesimlerde termometrelerin -10 derece ve altını göstermesi bekleniyor. Bu düşüş, gündelik hayatı doğrudan etkileyecek. Sabah işe gidenler, okul servisini bekleyen çocuklar, erken saatte dükkân açan esnaf için zemin ciddi anlamda riskli olacak.

5 GÜN BOYUNCA KAR VE KARLA KARIŞIK YAĞMUR

Tahminlere göre İstanbul dahil birçok kentte önümüzdeki 5 gün boyunca yağışlar aralıklarla devam edecek. Kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerde ise kar yağışı öne çıkıyor. Bazı şehirlerde kar tutarken, bazı yerlerde sadece sulu bir soğuk hissi olacak. Ama o soğuk, eve girene kadar insanın iliğine işliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE BUZLANMA UYARISI

Artvin, Rize, Sinop ve İnebolu çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde ise buzlanma, don, sis ve pus hadisesi öne çıkıyor. Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ riski bulunuyor.

RÜZGÂR VE TİPİ ETKİSİ BEKLENİYOR

Rüzgârın Marmara’da kuzeydoğudan, Karadeniz’in bazı kesimlerinde kuzeybatıdan 40-60 km/saat hızla esmesi bekleniyor. Yüksek kesimlerde bu durum, tipi riskini artırıyor.

BUGÜN BAZI KENTLERDE BEKLENEN SICAKLIKLAR

Kırklareli: 2 / 8 °C

İstanbul: 7 / 11 °C

Ankara: 1 / 6 °C

İzmir: 6 / 16 °C

Adana: 3 / 14 °C

Samsun: 5 / 8 °C

Erzurum: -16 / -2 °C

Kars: -16 / -4 °C

Diyarbakır: -5 / 6 °C

GÜNLÜK HAYATTA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Sabah erken saatlerde araç kullananların, okul servislerinin ve yaşlı vatandaşların buzlanmaya karşı ekstra dikkatli olması gerekiyor. Birkaç dakikalık gecikme, bazen kazadan daha iyi bir seçenek oluyor.

METEOROLOJİDEN UYARI

Yetkililer; ulaşımda aksamalar, don olayları, yüksek kesimlerde tipi ve çığ riskine karşı vatandaşların tedbirli olmasını istiyor.

Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü