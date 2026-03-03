İhtiyaç sahibi öğrencileri okutma, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım etme ve gençleri koruma gibi amaçlarla Alanya Eğitim, Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı'nı kuran Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Önceki Dönem Başkanı, Litvanya Cumhuriyeti Alanya Fahri Konsolosu, iş insanı ve hayırsever Mehmet Şahin'e ziyaretler sürüyor.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkan Vekili ve Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere de, AESOB yönetim ve denetim kurulu üyesi olan Antalya, Alanya ve Manavgat'tan oda başkanlarıyla Şahin'e tebrik ve teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ziyarete Dere ile birlikte AESOB Başkan Vekili Antalya Madeni Eşya Sanatkârları Esnaf Odası Başkanı Mehmet Ali Gülaçtı, AESOB Manavgat Bakkallar Bayiler ve Büfeciler Esnaf Odası Başkanı Abdullah Akca, Alanya Pansiyoncular Otelciler Kafeteryacılar Turistik Eşya Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci, Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ali İhsan Özdemir, Alanya Bakkallar Bayiler ve Büfeciler Esnaf Odası Başkanı Velittin Yenialp, Alanya Elektrikçiler ve Elektronikçiler Sıhhi Tesisatçılar Esnaf Odası Başkanı Tunahan Arıkan, Manavgat Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Abdullah Doru ve

Manavgat Sabit ve Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Doğan katıldılar.



ŞAHİN: EL ELE SOSYAL YARDIMLAŞMAYI GÜÇLENDİRECEĞİZ

Konuklarını Alanya Eğitim, Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı'nda ağırlayan Şahin, Dere ve oda başkanlarına ihtiyaç sahibi ailelere yönelik gıda ve temel ihtiyaç destekleri, eğitim alanındaki burs yardımları, kadınlar ve gençlere yönelik sosyal sorumluluk projeleri ile Ramazan ve diğer özel günlerde gerçekleştirdiği dayanışma faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Ziyaretten onur duyduklarını vurgulayan Şahin, "Esnaf teşkilatlarımızla iş birliği içerisinde sosyal yardımlaşmayı daha da güçlendirme noktasında karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Nazik ziyaretleri ve yapıcı katkıları için kıymetli başkanlarımıza teşekkür ediyor, birlik, beraberlik ve dayanışma içinde Alanyamıza, bölgemize ve ülkemize değer katmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyorum" dedi.