Antalya’daki şafak operasyonlarının perde arkası: 399 milyon TL’lik kamu zararı iddiası
​"AZ KAZANANLA ÇOK KAZANAN AYNİ KEFEYE KONULAMAZ"
​Hükümetin yeni düzenlemesiyle emlak ve otomotiv sektöründeki işletmelere nüfus yoğunluğuna göre yıllık yetki belgesi harcı getirildiğini hatırlatan Aykut Kaya, rakamların esnafın omuzunda ağır bir yük oluşturduğunu belirtti. Düzenlemeye göre; ​Nüfusu 30 binin üzerindeki yerlerde: 40 bin TL
​Nüfusu 30 binin altındaki yerlerde: 20 bin TL yıllık harç ödenmesi öngörülüyor.
​Kaya, "Çok kazananla ayakta kalma mücadelesi veren esnafı aynı kefeye koyan bu düzenleme adil değildir. Yaklaşık 200 bin yetki belgesi olan işletmeyi doğrudan etkileyen bu durum, hakkaniyet ilkesine aykırıdır," dedi.
​"KAYIT DIŞILIK ARTACAK"
​Bu mali yükün özellikle küçük işletmeleri zor durumda bırakacağını vurgulayan Kaya, düzenlemenin olası sonuçlarına dikkat çekti:
​"Bu ağır yük, küçük esnafı sistem dışına iter ve sektördeki kayıt dışılığı artırır. Devletin görevi esnafın yükünü artırmak değil, onu kayıtlı sistem içinde tutarak desteklemektir."
​DÜZENLEME İÇİN İPTAL VEYA REVİZE TALEBİ
​Konuşmasının sonunda ekonomi yönetimine seslenen Antalya Milletvekili, düzenlemenin mevcut haliyle uygulanmaması gerektiğini ifade ederek; "Bu düzenlemenin iptalini ya da esnafın gelir düzeyine göre hakkaniyetli biçimde revize edilmesini talep ediyoruz," çağrısında bulundu.

