"AZ KAZANANLA ÇOK KAZANAN AYNİ KEFEYE KONULAMAZ"
Hükümetin yeni düzenlemesiyle emlak ve otomotiv sektöründeki işletmelere nüfus yoğunluğuna göre yıllık yetki belgesi harcı getirildiğini hatırlatan Aykut Kaya, rakamların esnafın omuzunda ağır bir yük oluşturduğunu belirtti. Düzenlemeye göre; Nüfusu 30 binin üzerindeki yerlerde: 40 bin TL
Nüfusu 30 binin altındaki yerlerde: 20 bin TL yıllık harç ödenmesi öngörülüyor.
Kaya, "Çok kazananla ayakta kalma mücadelesi veren esnafı aynı kefeye koyan bu düzenleme adil değildir. Yaklaşık 200 bin yetki belgesi olan işletmeyi doğrudan etkileyen bu durum, hakkaniyet ilkesine aykırıdır," dedi.
"KAYIT DIŞILIK ARTACAK"
Bu mali yükün özellikle küçük işletmeleri zor durumda bırakacağını vurgulayan Kaya, düzenlemenin olası sonuçlarına dikkat çekti:
"Bu ağır yük, küçük esnafı sistem dışına iter ve sektördeki kayıt dışılığı artırır. Devletin görevi esnafın yükünü artırmak değil, onu kayıtlı sistem içinde tutarak desteklemektir."
DÜZENLEME İÇİN İPTAL VEYA REVİZE TALEBİ
Konuşmasının sonunda ekonomi yönetimine seslenen Antalya Milletvekili, düzenlemenin mevcut haliyle uygulanmaması gerektiğini ifade ederek; "Bu düzenlemenin iptalini ya da esnafın gelir düzeyine göre hakkaniyetli biçimde revize edilmesini talep ediyoruz," çağrısında bulundu.
