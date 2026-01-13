​"AZ KAZANANLA ÇOK KAZANAN AYNİ KEFEYE KONULAMAZ"

​Hükümetin yeni düzenlemesiyle emlak ve otomotiv sektöründeki işletmelere nüfus yoğunluğuna göre yıllık yetki belgesi harcı getirildiğini hatırlatan Aykut Kaya, rakamların esnafın omuzunda ağır bir yük oluşturduğunu belirtti. Düzenlemeye göre; ​Nüfusu 30 binin üzerindeki yerlerde: 40 bin TL

​Nüfusu 30 binin altındaki yerlerde: 20 bin TL yıllık harç ödenmesi öngörülüyor.

​Kaya, "Çok kazananla ayakta kalma mücadelesi veren esnafı aynı kefeye koyan bu düzenleme adil değildir. Yaklaşık 200 bin yetki belgesi olan işletmeyi doğrudan etkileyen bu durum, hakkaniyet ilkesine aykırıdır," dedi.

​"KAYIT DIŞILIK ARTACAK"

​Bu mali yükün özellikle küçük işletmeleri zor durumda bırakacağını vurgulayan Kaya, düzenlemenin olası sonuçlarına dikkat çekti:

​"Bu ağır yük, küçük esnafı sistem dışına iter ve sektördeki kayıt dışılığı artırır. Devletin görevi esnafın yükünü artırmak değil, onu kayıtlı sistem içinde tutarak desteklemektir."

​DÜZENLEME İÇİN İPTAL VEYA REVİZE TALEBİ

​Konuşmasının sonunda ekonomi yönetimine seslenen Antalya Milletvekili, düzenlemenin mevcut haliyle uygulanmaması gerektiğini ifade ederek; "Bu düzenlemenin iptalini ya da esnafın gelir düzeyine göre hakkaniyetli biçimde revize edilmesini talep ediyoruz," çağrısında bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi