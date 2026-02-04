2026 turizm sezonu için hazırlıklar hız kazanırken, Alanya’da otel ve turizm işletmelerinin en büyük endişesi yine değişmedi: personel yok. Sezon öncesi kadro planlamaları yapılmaya başlandı, mülakatlar sürüyor ancak özellikle deneyimli çalışan bulmak her geçen yıl daha da güçleşiyor.

SEZON VAR, SÜREKLİLİK YOK

Turizm sektörü Alanya’da büyük ölçüde sezonluk çalışma düzeni ile ayakta duruyor. Yaz aylarında iş var, kış gelince tesislerin önemli bölümü kapanıyor. Bu durum çalışanlar açısından ciddi bir belirsizlik yaratıyor. 12 ay gelir güvencesi olmayınca, kalifiye personel ya farklı sektörlere yöneliyor ya da şehir dışına çıkıyor.

Kışın kapalı kalan oteller… Sonra bahar geliyor, herkes aynı soruyu soruyor.

KİRA VE YAŞAM MALİYETİ BELİRLEYİCİ OLDU

Son yıllarda tabloyu daha da zorlaştıran bir başka başlık ise yaşam maliyetleri. Rusya–Ukrayna savaşı sonrası bölgenin aldığı yoğun göç, Alanya’da kiraları ve günlük giderleri ciddi biçimde artırdı.

Bugün bir turizm çalışanı için en temel sorun artık ücret değil; barınma. Sezonluk maaşla yüksek kira ödemek neredeyse imkânsız hale geldi. Bu da sektörden kaçışı hızlandırdı.

OTELCİLER AYNI ENDİŞEDE

Sezon yaklaşırken birçok işletmecinin kafasında aynı soru var: “Bu yıl personeli nereden bulacağız?”

Bu nedenle bazı tesisler, geçmiş yıllarda olduğu gibi yurt dışından personel teminine yönelmiş durumda. Özellikle Endonezya ve Kırgızistan gibi ülkelerden çalışan getirildiği belirtiliyor. Bu adım bir tercih değil, çoğu işletme için artık bir zorunluluk.

YABANCI PERSONEL GEÇİCİ ÇÖZÜM

Sektör temsilcileri, yabancı personelin sorunu tamamen çözmediği görüşünde. Asıl çözümün; 12 ay istihdam, kış turizminin canlandırılması ve konut maliyetlerinin dengelenmesi olduğu sık sık dile getiriliyor.

Aksi halde, 2026’da sezon iyi geçse bile… Aynı sorun yine konuşulacak.

Çünkü turizmin yükünü rakamlar değil, insanlar taşıyor.