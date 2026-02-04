Akdeniz ve Ege kıyılarında art arda ortaya çıkan cansız bedenler, Alanya’da tedirginliği artırdı. Sosyal medyada dolaşan “uluslararası ağ” iddialarına karşı yetkililer net uyarı yaptı.

Son günlerde Alanya başta olmak üzere Akdeniz ve Ege kıyılarında sahile vuran uzuvları eksik cesetler, kamuoyunda ciddi bir endişe yarattı. Özellikle sosyal medyada hızla yayılan paylaşımlar, olayların arkasında organize ve uluslararası bir yapı olduğu iddialarını gündeme taşıdı.

VAKALAR AYRI AYRI İNCELENİYOR

Resmî kayıtlara yansıyan bilgilere göre; Alanya ve Manavgat sahillerinde 8, Muğla Köyceğiz’e bağlı Ekincik Koyu’nda 1, Asi Nehri tahliye kanalında 3, KKTC Dipkarpaz bölgesinde ise 2 cansız beden bulundu.

Yapılan ilk incelemelerde bazı cesetlerde uzuv eksiklikleri tespit edildi. Bu durum, “doğal süreç mi, başka bir etken mi?” sorusunu beraberinde getirdi.

SOSYAL MEDYADA SPEKÜLASYON DALGASI

Olayların ardından bazı sosyal medya hesaplarında, cesetlerin uluslararası insan kaçakçılığı ve yasa dışı ağlarla bağlantılı olduğu öne sürüldü. Hatta iddialar, Epstein dosyalarına kadar uzatıldı.

Yetkililer ise bu paylaşımların kanıta dayanmadığını ve kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşıdığını açıkça ifade ediyor. Güvenlik kaynaklarına göre, her vaka kendi içinde değerlendiriliyor ve olaylar arasında şu aşamada doğrudan bir bağ kurulmuş değil.

ADLİ TİP: DOĞAL NEDENLER İHTİMALİ GÜÇLÜ

Adli tıp uzmanlarının ilk değerlendirmelerine göre, uzuv kayıpları; deniz canlıları, uzun süre suda kalma ve doğal bozulma süreçleri sonucu oluşmuş olabilir. Kesin nedenler, yapılacak detaylı otopsi ve laboratuvar incelemeleri sonrası netleşecek.

YETKİLİLERDEN NET UYARI

Emniyet ve adli birimler, özellikle sosyal medyada yayılan korku içerikli paylaşımlara karşı vatandaşları uyardı. Kesinleşmemiş bilgilerin paylaşılmasının hem soruşturmaları zorlaştırdığı hem de toplumsal paniği artırdığı ifade edildi.