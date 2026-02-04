Mahmutlar’daki 110 dönümlük kamu arazisine kepçe girdi. Bölge halkı tepkili, gözler yetkililerde.

Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi bugün sabah saatlerinden itibaren alışık olunmayan bir hareketliliğe sahne oldu. Uzun süredir kamuoyunun yakından takip ettiği ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’ne (ALKÜ)’ne tahsis edilmesi beklenen 110 dönümlük kamu arazisinde iş makinelerinin çalışmaya başlaması mahallede tansiyonu yükseltti.

KAMU ARAZİSİNDE KEPÇE ŞAŞKINLIĞI

Edinilen bilgilere göre sabahın erken saatlerinde, kimliği henüz netleşmeyen kişiler tarafından alana kepçe sokuldu. Çalışmaların başlamasıyla birlikte çevrede toplanan vatandaşlar, herhangi bir resmi tabela, izin belgesi ya da açıklama görmediklerini dile getirdi.

“Tarım amaçlı çalışma yapılıyor” iddiası dile getirilse de, arazinin mevcut statüsü nedeniyle bu müdahalenin hukuka uygun olup olmadığı ciddi soru işaretleri yarattı.

STK’LAR BİLİM MERKEZİ BEKLERKEN KEPÇELER GİRDİ

Söz konusu alan, uzun süredir Alanya’daki çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve meslek odası tarafından agro-turizm ve bilim merkezi olarak değerlendirilmesi gereken bir kamu yatırımı alanı olarak görülüyordu.

MAHALLE SAKİNLERİ TEPKİLİ “UMUTLANMIŞTIK, ŞİMDİ KAYGILIYIZ”

Mahalle sakinleri yaşananlara tepki gösterirken, yapılan açıklamalarda şu ifadeler öne çıktı:

“Bu alanın üniversiteye devredilmesini ve bilimsel çalışmalar yapılmasını bekliyorduk. Herkesin gözü önünde, kimin yaptığı belli olmayan bir çalışmayla kepçe sokulması bizi ciddi şekilde endişelendirdi. Devletin malı, sahipsiz değildir.”

Vatandaşlar, saatlerdir süren çalışmaları ‘kamu arazisinin fiili işgali’ olarak değerlendiriyor.

YETKİLİLERE ACİL ÇAĞRI

Bölge halkı ve ilgili STK’lar, başta Alanya Kaymakamlığı olmak üzere yetkili kurumları acilen göreve davet etti.

Vatandaşların talepleri ise net:

Çalışmaların derhal durdurulması

Arazinin muhafaza altına alınması

Kamuoyuna resmi ve şeffaf bir açıklama yapılması

Kamuoyunda ise tek bir soru dolaşıyor: “Bu kepçelerin arkasında kim var?”