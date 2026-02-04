Alanya'da bir ortaokulda beden eğitimi öğretmeni A.A.'nın, okul yönetimini bilgilendirmeden kavgalı iki öğrencinin ailesini okula çağırması üzerine çıkan olaylar, öğretmen ile Okul Müdürü H.A. arasında gerilime yol açtığı iddia edildi. İddialara göre öğretmenin öğrencilere fiziksel şiddet uyguladığı öne sürülürken, sendika başkanının okul müdürünü tehdit etmesiyle olay yargıya taşındı.

ÖĞRETMEN VELİNİN YANINDA ÖGRENCİYE ŞİDDET İDDİASI

Edinilen bilgilere göre, beden eğitimi öğretmeni A.A., daha önceden kavgalı oldukları bilinen iki öğrencinin ailesini okul yönetimine haber vermeden okula davet etti. Görüşme sırasında otokontrol sağlanamaması üzerine okul yöneticileri duruma müdahale etti. İddialara göre, öğretmenin çocukları silkeleyerek ve hırpalayarak fiziksel şiddet uyguladığı ileri sürüldü.

SENDİKA BAŞKANINDAN AĞIR TEHDİT İDDASI

Olayların büyümesiyle birlikte öğretmen A.A.'nın bağlı bulunduğu sendika devreye girdi. Sendika Başkanı N.O.Ü., Okul Müdürü H.A.'yı tehdit ederek, "Bizim huzursuz olduğumuz yerde kimse mutlu olamaz. Savunmayı nasıl vereceğimizi göreceksiniz" ifadelerini kullandı. Bu tehditler üzerine okul müdürü, hayati tehlike gerekçesiyle Alanya Adliyesi'ne başvurarak savcılığa şikayette bulundu ve uzaklaştırma kararı talep ettiği iddialar arasında yer aldı.