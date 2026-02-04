Illinois eyaletinde özel eğitim öğretmeni olarak görev yapan bir kadın öğretmen, öğrencisiyle uygunsuz ilişki iddiasıyla gözaltına alındı. Olay, bir annenin şikâyetiyle ortaya çıktı.

ŞİKÂYET TELEFONDAKİ MESAJLARLA BAŞLADI

Amerika Birleşik Devletleri’nde eğitim camiasını sarsan olay Illinois eyaletinde yaşandı. Downers Grove South Lisesi’nde görev yapan 30 yaşındaki özel eğitim öğretmeni C.K. öğrencisiyle uygunsuz ilişki kurduğu iddiasıyla adli sürecin merkezine alındı. İddialara göre 15 yaşındaki bir öğrencinin annesi, oğlunun cep telefonunda öğretmeniyle yaptığı yazışmaları fark etti. Mesaj içeriklerini inceleyen aile, durumu doğrudan polise bildirerek resmi şikâyette bulundu.

OKUL ORTAMINDA DA UYGUNSUZ DAVRANIŞ İDDİASI

Başlatılan soruşturma kapsamında yalnızca mesajlaşmalar değil, okul ortamında yaşandığı öne sürülen bazı davranışlar da incelemeye alındı. Polis kayıtlarına yansıyan bilgilere göre öğretmenin, öğrenciyle okul içinde de sınırları aşan temaslarda bulunduğu iddia edildi. Formella’nın okulda aynı zamanda futbol takımlarında gönüllü antrenörlük yaptığı, çevresinde ise başarılı ve ilgili bir eğitimci olarak tanındığı belirtildi. Ancak şikâyetin ardından tüm bu tablo tersine döndü.

AĞIR SUÇLAMALAR, GÖZALTI VE MAHKEME SÜRECİ

Savcılık tarafından yürütülen inceleme sonucunda öğretmen hakkında çocuk istismarı ve görevi kötüye kullanma suçlamaları yöneltildi. Gözaltına alınan Formella, ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme süreci devam ederken öğretmenin okul kampüsüne girişi yasaklandı. Ayrıca 18 yaş altındaki bireylerle her türlü temasına da tedbir kararı getirildi.

ABD’DE OKUL GÜVENLİĞİ YENİDEN TARTIŞMA KONUSU

Olay, ABD genelinde öğretmen–öğrenci ilişkilerinde sınırların nasıl denetlenmesi gerektiği konusunu yeniden gündeme taşıdı. Eğitim kurumlarında dijital iletişim, denetim mekanizmaları ve aile farkındalığı konuları tartışılmaya başlandı. Bazı veliler, “Bu tür olaylar genelde geç fark ediliyor” yorumunu yaparken, denetimlerin yalnızca sınıf içiyle sınırlı kalmaması gerektiği vurgulanıyor. Bir okul, bir telefon, birkaç mesaj… Gerisi zaten kendiliğinden geliyor.