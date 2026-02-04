Alanya’da yaşayan 37 yaşındaki Yeliz Ulukaya, internet üzerinden tanıştığı H.Ç. tarafından evlilik vaadiyle kandırılarak toplam 180 bin lira dolandırıldığını öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ulukaya, kartından izinsiz para çekildiğini ve parasının kumarda harcandığını iddia etti.

Yaşadığı olayın ardından büyük bir psikolojik çöküntü yaşayan Ulukaya’nın, evinde kendine zarar verme girişiminde bulunduğu öğrenildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırılan kadının tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Olayla ilgili savcılık soruşturması devam ederken, Ulukaya’nın mesaj kayıtları ve belgeleri adli makamlara teslim ettiği bildirildi.