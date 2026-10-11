Manisa'nın Akhisar ilçesi çevresinde meydana gelen trafik kazasından acı haber geldi. Yolcu otobüsü ile tırın henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpışması sonucu ilk bilgilere göre 8 kişi yaşamını yitirdi.

YOLCU OTOBÜSÜ İLE TIR ÇARPIŞTI

Edinilen ilk bilgilere göre kaza, 11 Ekim Pazar günü Akhisar ilçesi yakınlarında meydana geldi. Seyir halindeki yolcu otobüsü ile tır, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Şiddetli çarpışmanın ardından meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İLK BİLGİLERE GÖRE 8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazaya ilişkin gelen ilk haberlerde can kaybının 8 olduğu belirtildi. Ancak hayatını kaybedenlerin kimlikleri ve araçlarda bulunan toplam yolcu sayısına ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Kazada yaralananların bulunup bulunmadığı ve varsa sağlık durumlarına ilişkin de resmi açıklama bekleniyor.

KAZANIN NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Yolcu otobüsü ile tırın hangi koşullarda çarpıştığı henüz netlik kazanmadı. Kazanın meydana geliş şekli ve olayın ayrıntılarına ilişkin yetkili makamlardan gelecek bilgiler bekleniyor.

Can kaybına ilişkin ilk bilgilerin ardından kazayla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.