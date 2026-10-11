İstanbul'da devam eden fon soruşturmasında milyarlarca liralık para hareketlerine ilişkin yeni gelişmeler yaşandığı bildirildi. Soruşturma kapsamında üç farklı yatırım fonundan yüksek tutarlarda kazanç sağladığı belirtilen gerçek ve tüzel kişilerin hesaplarının incelemeye alındığı aktarıldı.

Yapılan incelemelerde 141 gerçek kişi ile 73 şirketin tespit edildiği, toplam 214 kişi ve şirketle bağlantılı hesaplara bloke uygulandığı öne sürüldü. Bloke kararına konu tutarın 187 milyar 653 milyon TL olduğu iddia edildi.

100 MİLYON TL'NİN ÜZERİNDE KAZANÇ ELDE EDENLER İNCELENİYOR

Soruşturma dosyasına ilişkin aktarılan bilgilere göre, üç ayrı fondan 100 milyon TL'nin üzerinde kazanç elde ettiği belirtilen kişi ve şirketler mercek altına alındı.

İncelemeler sonucunda belirlenen 141 gerçek kişi ile 73 şirketin bilgilerinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) iletildiği bildirildi.

Söz konusu fonlardan elde edilen kazançların iadesi amacıyla ilgili kişi ve şirketlere resmi bildirimler yapılmaya başlandığı ifade edildi.

HESAPLARA BLOKE, YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Soruşturma kapsamında dikkat çeken tedbir kararlarının alındığı da öne sürüldü.

Toplam 187 milyar 653 milyon TL tutarındaki hesaplara bloke konulduğu, soruşturmada adı geçen kişiler ve ilgili şirket yöneticileri hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulandığı bildirildi.

Alınan kararların, fonlardan elde edilen kazançların ve para transferlerinin incelenmesi amacıyla uygulanan hukuki tedbirler kapsamında olduğu belirtildi.

MASAK PARA TRANSFERLERİNİN İZİNİ SÜRECEK

Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) da soruşturma kapsamında banka hesapları ve para hareketlerini inceleyeceği aktarıldı.

Özellikle fon hesaplarından çekilen yüksek tutarlı paraların hangi banka hesaplarına gönderildiğinin belirlenmesi üzerinde duruluyor.

Yapılacak mali analizlerle paraların transfer edildiği hesapların ve işlemlerin ayrıntılarının ortaya çıkarılması hedefleniyor.

MELİS SÜTŞURUP SANDAL HAKKINDAKİ İDDİALAR DİKKAT ÇEKTİ

Soruşturmaya ilişkin haberlerde, şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal'ın ismi de gündeme geldi.

Sandal'ın Tera'nın TLY fonundan 2 milyar 355 milyon TL kazanç elde ettiği iddia edildi.

Ayrıca 2026 yılı içerisinde fon hesaplarından toplam 15 milyar 793 milyon TL tutarında çıkış gerçekleştiği öne sürüldü.

Aktarılan bilgilere göre 16 Eylül 2026 tarihi itibarıyla söz konusu fon hesabında 249 milyon 992 bin TL bulunduğu belirtildi.

Bu rakamların soruşturma kapsamında incelendiği iddia edilirken, Sandal hakkındaki bilgilerin henüz kesinleşmiş bir yargı kararıyla doğrulanmadığına dikkat çekiliyor.

SORUŞTURMANIN KAPSAMI GENİŞLEYEBİLİR

Milyarlarca liralık fon hareketlerinin incelendiği soruşturmada MASAK tarafından hazırlanacak mali analizlerin önemli rol oynaması bekleniyor.

Fonlardan çekilen paraların aktarıldığı hesapların belirlenmesi ve para hareketlerinin ayrıntılı şekilde incelenmesinin ardından soruşturmaya ilişkin yeni gelişmeler yaşanabileceği ifade ediliyor.

Soruşturma kapsamında uygulandığı bildirilen bloke ve yurt dışına çıkış yasağı kararları, ilgili kişi ve şirketler hakkında suçun kesinleştiği anlamına gelmiyor. Hukuki süreç ve yetkili makamlardan yapılacak açıklamalar bekleniyor.