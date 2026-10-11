Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü düzenlenen saldırının hedefi oldu. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi (GACA), 11 Ekim'de paylaştığı güncel bilançoda 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 309 kişinin yaralandığını duyurdu. Saldırının ardından havalimanındaki uçuş operasyonları geçici olarak durduruldu.

HAYATINI KAYBEDENLER 8 FARKLI ÜLKEDEN

GACA'nın 11 Ekim 2026 tarihli açıklamasına göre yaşamını yitirenlerin 4'ü Suudi Arabistan vatandaşı, 8'i ise ülkede ikamet eden yabancı uyruklu kişilerden oluşuyor.

Ölen yabancı uyruklular arasında 2 Bangladeş vatandaşı bulunuyor. ABD, Mısır, Ürdün, Suriye, Filistin ve Sudan'dan ise birer kişi hayatını kaybetti. Böylece saldırıda yaşamını yitirenlerin 8 farklı ülkenin vatandaşları olduğu belirlendi.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi, yaralanan 309 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığını bildirdi. Yaralılar arasında sağlık durumu kritik olan kişilerin de bulunduğu açıklandı.

HAVALİMANINDA UÇUŞLAR DURDURULDU

GACA'nın 10 Ekim 2026 tarihli ilk açıklamasında, saldırının ardından Kral Halid Uluslararası Havalimanı'ndaki operasyonların geçici olarak askıya alındığı belirtildi. Kurum, uçuşların güvenli biçimde gerçekleştirilebilmesi için tesislerde hasar tespiti ve güvenlik kontrollerinin başlatıldığını duyurdu.

Havalimanındaki maddi zararın boyutuna ilişkin incelemeler devam ederken uçuşların yeniden başlaması için güvenlik değerlendirmelerinin tamamlanması bekleniyor. Yetkili kurumun açıklamalarında havalimanının tamamen normal işleyişine döneceği kesin bir saat belirtilmedi.

KOALİSYONDAN SALDIRIYA SERT TEPKİ

Yemen'de uluslararası toplum tarafından tanınan hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, saldırının ardından açıklama yaptı.

Koalisyon Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, 10 Ekim'de yolcu terminalini hedef alan saldırıyı uluslararası insancıl hukukun ihlali olarak nitelendirdi. El-Maliki, sivillerin hayatını kaybettiği saldırıya uluslararası hukuk ve savaş kuralları çerçevesinde karşılık verileceğini bildirdi.

Koalisyonun açıklaması, Riyad yönetiminin saldırıyı yalnızca havacılık güvenliğine yönelik bir tehdit olarak değil, sivilleri hedef alan bir eylem olarak değerlendirdiğini ortaya koydu.

AYNI HAVALİMANI BİR HAFTADA ÜÇ KEZ HEDEF ALINDI

10 Ekim'deki saldırı, Riyad'daki havalimanını hedef alan ilk olay değil. Suudi Arabistan makamlarının açıklamalarına göre Kral Halid Uluslararası Havalimanı, 6-8 Ekim tarihleri arasında da Husilerin saldırılarına hedef oldu.

GACA'nın önceki açıklamasında, 6-8 Ekim dönemindeki saldırılarda 4 kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilmişti. Bu bilanço, 10 Ekim'deki saldırıda açıklanan 12 ölümden ayrı bir döneme ilişkin.

Son saldırının bilançosunun önceki olaylardan daha ağır olması, Riyad'daki sivil havacılık altyapısının karşı karşıya bulunduğu güvenlik riskini artırdı.

SUUDİ ARABİSTAN'DA BAŞKA BİR HAVALİMANI DA HEDEF ALINDI

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, 10 Ekim'de ülkenin doğusundaki Dammam kentinde bulunan Kral Fahd Uluslararası Havalimanı yakınlarına da bir mühimmat düştüğünü açıkladı.

Koalisyon Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki tarafından doğrulanan olay, Riyad'daki saldırıyla aynı dönemde yaşandı. Böylece ülkedeki havacılık tesislerine yönelik güvenlik tehdidinin yalnızca başkentle sınırlı olmadığı görüldü.

YEMEN'DEKİ ÇATIŞMALAR NEDEN YENİDEN TIRMANDI?

Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların arka planında Yemen'de uzun yıllardır devam eden iç savaş bulunuyor. İran destekli Husiler, Eylül 2014'te Yemen'in başkenti Sana'nın kontrolünü ele geçirmişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri koalisyon ise Mart 2015'te uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek vermek amacıyla çatışmalara müdahil oldu.

Son dönemde Yemen'deki hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmaların yeniden yoğunlaşması, Suudi Arabistan topraklarına yönelik füze ve insansız hava aracı saldırılarını da artırdı.

Husiler, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını Yemen'deki askeri operasyonlara karşılık olarak savunurken Riyad yönetimi sivil altyapının hedef alınmasını uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendiriyor.

SALDIRININ BÖLGESEL HAVA ULAŞIMINA ETKİSİ

Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda uçuşların geçici olarak durdurulması, saldırının can kayıplarının ötesinde sivil hava ulaşımını da etkilediğini gösterdi. Havalimanının güvenliğine ilişkin kontroller, uluslararası uçuş planlaması açısından önem taşıyor.

Suudi Arabistan makamlarının 11 Ekim 2026 itibarıyla açıkladığı 12 ölü ve 309 yaralı bilançosunun yanı sıra havalimanındaki hasar tespiti de sürüyor. Uçuşların normal düzene dönüşü, güvenlik kontrollerinin sonuçlarına bağlı olacak.

Türkiye'den Riyad'a seyahat edecek yolcuların, seferlerin durumunu ilgili hava yolu şirketlerinin güncel duyurularından kontrol etmesi önem taşıyor. Türkiye çıkışlı uçuşlara ilişkin doğrulanmış bir iptal listesi ise açıklanan bilgiler arasında bulunmuyor.