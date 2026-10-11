Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçuna yönelik yürüttüğü soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Kamuoyunda "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın yönettiği değerlendirilen yapıya yönelik operasyonlar genişletildi.

Soruşturma kapsamında Antalya'da gerçekleştirilen aramada ele geçirilen 1,5 milyar TL'yi aşkın para dikkat çekerken, paranın kaynağı ve olası suç bağlantılarının belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

ANTALYA'DAKİ İŞ YERİNDEN SERVET ÇIKTI

Soruşturmanın son aşamasında Antalya'da bulunan bir iş yerine operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen aramada tam 1 milyar 541 milyon 395 bin TL ele geçirildi.

Ele geçirilen paraya el konulurken, söz konusu tutarın hangi faaliyetlerden elde edildiğinin ve soruşturma kapsamındaki iddialarla bağlantısının bulunup bulunmadığının belirlenmesi için incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Antalya'daki son operasyonla birlikte soruşturma kapsamında ele geçirilen toplam para miktarı 2 milyar 475 milyon 395 bin TL'ye ulaştı.

ŞİKAYET ÜZERİNE SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın, savcılığa yapılan bir şikayetin ardından genişletildiği öğrenildi.

Savcılığa başvuran müşteki, kaynağı belirsiz paraların yasa dışı yöntemlerle yurt dışından Türkiye'ye getirildiğini ve ülke içerisinde farklı kişilere transfer edildiğini ileri sürdü.

Şikayet üzerine başlatılan incelemeler kapsamında Hakkı D. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan şüphelinin ifadesinde soruşturmaya ilişkin önemli iddialarda bulunduğu belirtildi.

YÜKSEK MİKTARDA DÖVİZ GÖSTEREREK PARA ALDIKLARI İDDİASI

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Hakkı D., Mehmet Fatih Tançalan'ın yurt dışından yasa dışı yollarla getirildiğini öne sürdüğü paraların Türkiye içerisindeki transferlerinde rol aldığını iddia etti.

Şüpheli, bazı kişilere yüksek miktarda döviz gösterilerek para transferi gerçekleştirildiği izlenimi oluşturulduğunu ve bu yöntemle kişilerden para alındığını ileri sürdü.

İfadede yer alan iddiaların doğruluğunun belirlenmesi amacıyla mali hareketlerin ve para transferlerinin incelendiği aktarıldı.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 10 GÖZALTI

Soruşturma kapsamında 6 Ekim'de Ankara merkezli 5 ilde yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda toplam 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İzzet K., Oğuzhan İ., Zeynalabedin T., Ferhat P., Nilgün O., Ramazan T., Cemal K. ve Ozan D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Böylece son operasyon kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i hakkında tutuklama kararı verilmiş oldu.

Diğer iki şüphelinin adli durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

ELE GEÇİRİLEN PARA 2,4 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Antalya'daki son aramayla birlikte ele geçirilen toplam para miktarı 2 milyar 475 milyon 395 bin TL'ye yükseldi.

Ele geçirilen paraların kaynağının, gerçekliğinin ve suçla bağlantısının belirlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni delillerin ve mali inceleme sonuçlarının dosyaya dahil edilmesi beklenirken, yetkili birimlerin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.