Antalya Manavgat'ta diplomasız şekilde diş tedavisi yaptığı belirlenen bir kişinin iş yerinde yapılan aramada, binlerce kaçak ve sahte sağlık malzemesi bulundu.

DİPLOMASIZ TEDAVİ YAPTIĞI BELİRLENDİ

Antalya’nın Manavgat ilçesinde halk sağlığını doğrudan tehdit eden bir olay ortaya çıktı. Jandarma ekipleri, yapılan ihbar ve teknik takip sonucu diploması olmadan diş tedavisi yaptığı belirlenen bir şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Şüphelinin, herhangi bir resmi yetkisi bulunmadan vatandaşlara müdahalede bulunduğu tespit edildi.

İŞ YERİNDEN BİNLERCE KAÇAK ÜRÜN ÇIKTI

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gerçekleştirilen aramada, iş yerinde 1 adet diş ünitesi, 2 adet kompresör ile birlikte yaklaşık 5 bin 980 adet kaçak ve sahte olduğu değerlendirilen diş tedavi malzemesi ve anestezi ürünü ele geçirildi. Ele geçirilen tüm ürünlere el konuldu.

HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN CİDDİ RİSK

Yetkililer, yetkisiz kişilerin yaptığı bu tür müdahalelerin kalıcı sağlık sorunlarına ve hayati risklere yol açabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle merdiven altı olarak tabir edilen bu tür uygulamalar, hem kullanılan malzemelerin içeriği hem de hijyen koşulları nedeniyle büyük tehlike oluşturuyor. Bir an durup düşünün; diş ağrısıyla giden bir vatandaş, tedavi olduğunu sanıyor ama aslında kontrolsüz, ne olduğu belirsiz malzemelerle karşı karşıya kalıyor. Sonrası…

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili şüpheli hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Jandarma ekipleri, benzer şekilde faaliyet gösteren başka kişi ya da iş yerlerinin olup olmadığını da araştırıyor. Denetimlerin artarak süreceği belirtildi.