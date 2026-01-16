ABD Başkanı Donald Trump’ın uzun süredir dillendirdiği ancak pek çok kesim tarafından "hayal" olarak görülen Grönland planı, somut bir diplomatik krize ve "toprak alışverişi" sürecine dönüştü. Beyaz Saray, stratejik ve askeri öneme sahip adayı Danimarka’dan resmen satın almak için çalışma grubu kurduğunu duyurdu. Küresel siyaseti ve güvenlik dengelerini derinden sarsacak bu gelişme, uluslararası piyasalardaki belirsizlik ve NATO müttefikleri arasındaki gerilim riski nedeniyle Alanya kamuoyunda ve iş dünyasında da endişeyle takip ediliyor.

PAZARLIKLAR BAŞLADI: 2 HAFTADA BİR GİZLİ TOPLANTI

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile Danimarkalı yetkililerin gerçekleştirdiği kritik zirvenin detaylarını paylaştı. Toplantının "oldukça verimli" geçtiğini belirten Leavitt, Grönland’ın ABD mülkiyetine geçişi için teknik görüşmeleri yürütecek özel bir çalışma grubunun kurulduğunu açıkladı. Tarafların, satın alma sürecini netleştirmek adına her 2 ila 3 haftada bir masaya oturacağı belirtildi. ABD yönetimi, bu hamleyi tartışmasız bir "ulusal güvenlik önceliği" olarak tanımlıyor.

TRUMP KARARLI: "AVRUPA'NIN HAMLELERİ BİZİ DURDURAMAZ"

Washington cephesi, Avrupa ülkelerinden gelebilecek karşı hamlelere de kapıları kapattı. Sözcü Leavitt, bazı Avrupa ülkelerinin Grönland’a asker gönderme veya askeri varlığını artırma planlarının, Başkan Trump’ın kararını ve satın alma iradesini kesinlikle etkilemeyeceğini vurguladı. ABD, Kuzey Kutbu'ndaki hakimiyetini "Altın Kubbe" projesi kapsamında hayati görüyor ve adanın kontrolünü ele almakta ısrarcı davranıyor.

AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN "PARAYI BİZ VERİYORUZ" RESTİ

ABD’nin bu agresif genişleme politikasına Avrupa Birliği’nden (AB) yanıt gecikmedi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Grönland’ın güvenliğinin sadece NATO’nun değil, Avrupa Birliği’nin de kırmızı çizgisi olduğunu ilan etti. ABD’nin tehditkar tavrına karşı "Grönland siyasi, ekonomik ve mali olarak bize güvenebilir" diyen von der Leyen, adaya yapılan yatırımları ve desteği ikiye katlayarak ABD’nin nüfuzunu kırmaya çalışacaklarının sinyalini verdi. Brüksel, Kuzey Kutbu (Arktik) güvenliğinin pazarlık konusu yapılamayacağını savunuyor.