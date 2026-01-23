Alanya sınırındaki Manavgat’tan gelen son dakika haberi bölgede soğuk duş etkisi yarattı. Side Mahallesi Cennetler Caddesi üzerindeki bir apartman dairesi, polis ve sağlık ekiplerinin akınına uğradı. 50 yaşındaki İbrahim Doğan isimli vatandaştan uzun süre haber alamayan arkadaşının şüphesi ve yaptığı ihbar, korkunç gerçeği gün yüzüne çıkardı.

KAPILAR AÇILINCA KORKUNÇ MANZARA GÖRÜLDÜ

Bölgeye sevk edilen Jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri zamanla yarıştı. Kapıya yanıt verilmemesi üzerine itfaiye desteğiyle eve girildiğinde ekipler şoke edici bir manzarayla karşılaştı. Doğan, evinin zemininde hareketsiz halde bulundu. Yapılan ilk incelemelerde şahsın karın bölgesinden vurularak olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ancak olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı detaylı aramada dikkat çeken en kritik unsur, cesedin hemen altında bulunan tabanca oldu.

O GECE YANINDA KİMLER VARDI?

Soruşturmayı derinleştiren güvenlik güçleri, olayın üzerindeki sır perdesini aralamak için harekete geçti. Edinilen bilgilere göre, İbrahim Doğan’ın trajik olaydan önceki gece evinde 4 arkadaşıyla birlikte alkol aldığı tespit edildi. Olayın bir intihar mı yoksa cinayet mi olduğu sorusu henüz yanıt bulamazken, o gece evde bulunan kişilerin ifadeleri soruşturmanın seyrini değiştirecek. Cumhuriyet Savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor.