​Alanya Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda halkın bütçesine uygun ve kaliteli vakit geçirebileceği alanları artırmaya devam ediyor. Alanya iskele bölgesinde büyük beğeni toplayan sosyal tesisin bir yenisi, kentin nüfus bakımından en yoğun noktası olan Mahmutlar Mahallesi’nde hayata geçiriliyor.

​İNŞAAT ÇALIŞMALARI RESMEN BAŞLADI

​Proje, Mahmutlar’ın merkezinde yer alan Menderes Caddesi üzerindeki eski Mahmutlar Belediyesi arazisinde yükseliyor. Deniz manzaralı ve geniş bir yeşil alana sahip olacak tesis, konum itibarıyla tüm vatandaşların kolayca ulaşabileceği bir noktada yer alıyor. İskele bölgesindeki tesisle aynı formatta hizmet verecek olan yeni mekânın yapım çalışmalarına hızla başlandı.

​MUHTAR SÖNMEZ’DEN BAŞKAN ÖZÇELİK’E TEŞEKKÜR

​Mahmutlar Mahalle Muhtarı Ahmet Sönmez, inşaat alanında incelemelerde bulunarak projenin başladığını müjdeledi. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ve emeği geçen ekibe teşekkür eden Sönmez, şu ifadeleri kullandı: "Alanya’nın nüfus bakımından en yoğun mahallesi olan Mahmutlar’da böyle bir tesise çok büyük bir ihtiyaç vardı. Belediye Başkanımız daha öncesinde Mahmutlar halkına bu tesis için söz vermişti ve sözünü tuttu. Halkımız tesis bittiğinde uygun fiyatlarla yemeğini yiyebileceği, çayını içebileceği çok nezih bir mekâna kavuşmuş olacak."

​DÖRT AY İÇİNDE KAPILARINI AÇACAK

​Tesisin kısa sürede tamamlanacağını belirten Muhtar Sönmez, inşaatın 4 ay gibi bir sürede bitirilmesinin hedeflendiğini aktardı. Manzarası, yeşil alanı ve merkezi konumuyla projenin bölgeye büyük bir canlılık getireceğini ifade eden Sönmez, "Kamu kaynaklarının halk yararına kullanılması ve sosyal belediyecilik anlayışının hizmet alanının yaygınlaştırılması bizleri ve halkımızı fazlasıyla mutlu etmiştir" dedi.