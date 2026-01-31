Türkiye gündemi bu sabah İstanbul’dan gelen flaş bir haberle sarsıldı. Alanya’da da özellikle genç kitle tarafından yakından takip edilen ünlü isimlere yönelik düzenlenen operasyon, magazin ve sosyal medya dünyasında büyük yankı uyandırdı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uzun süredir yürüttükleri teknik ve fiziki takibi operasyona dönüştürdü.

SORGULAR BAŞLADI

"Şafak Operasyonu" koduyla sabahın ilk saatlerinde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda, popüler komedyen Hasan Can Kaya ve "Reynmen" sahne adıyla tanınan şarkıcı Yusuf Aktaş gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından sağlık kontrollerinden geçirilen ünlü isimler, ifade işlemleri için karakola götürüldü. Operasyonun kapsamının uyuşturucu madde kullanımıyla sınırlı olmadığı, "temin etme" suçlamasının da dosya kapsamında olduğu öğrenildi.

DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

Baskın yapılan adreslerde dedektör köpekler eşliğinde detaylı aramalar gerçekleştirildi. Soruşturmanın seyrini değiştirebilecek nitelikteki dijital verilere, bilgisayarlara ve depolama aygıtlarına el konulduğu bildirildi. Güvenlik güçleri, sosyal medya fenomenleri arasındaki olası uyuşturucu trafiği bağlantılarını çözmek için delilleri titizlikle inceliyor.

LİSTE GENİŞLEYEBİLİR

Gözaltına alınan isimlerin savcılığa sevk edilmesi beklenirken, soruşturmanın derinleştirildiği bilgisi kulislere yansıdı. Jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, operasyonun başka ünlü isimlere sıçrayıp sıçramayacağı ise kamuoyunda büyük merak konusu oldu.