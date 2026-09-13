Alanya’da Dünya Temizlik Günü kapsamında Kızılkule önündeki Soğuk Kapı Plajı ve çevresinde kıyı ile deniz temizliği gerçekleştirildi. Alanya Belediyesi öncülüğündeki etkinlikte gönüllüler SUP tahtalarıyla denize açılırken, özel kumaş geçirilen kepçeler yardımıyla deniz suyundaki mikroplastikler gözlemlendi ve mümkün olduğu ölçüde sudan uzaklaştırıldı.

ALTI SUP İŞLETMESİ ÇALIŞMAYA KATILDI

Alanya Kent Konseyi, Akdeniz Çevre Platformu, Mavi Bayraklı turizm tesisleri ve kentte faaliyet gösteren 6 SUP işletmesinin destek verdiği organizasyona vatandaşlar da katıldı. Programda Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Uyar, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, Akdeniz Çevre Platformu Başkanı Sera Öner ile belediyenin ilgili birimlerinin yöneticileri yer aldı.

DENİZ SUYUNDAKİ PARÇACIKLARI YERİNDE İNCELEDİLER

Çalışmanın farkındalık bölümünde Akdeniz Çevre Platformu iş birliğiyle balık kepçelerine özel kumaş parçaları geçirildi. Katılımcılar bu ekipmanla deniz suyunu süzerek gözle görülebilen mikroplastik parçalarını inceleme fırsatı buldu. Böylece plastik atıkların zamanla çok küçük parçalara ayrılarak deniz ortamında oluşturduğu kirliliğin sahada görülmesi amaçlandı.

BELEDİYEDEN MİKROPLASTİK ARAŞTIRMASI AÇIKLAMASI

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Uyar, kent kıyılarında karşılaşılan mikroplastik sorununa ilişkin bilimsel çalışma yürüttüklerini söyledi. Uyar'ın verdiği bilgiye göre denizin farklı noktalarından alınan numuneler test edildi ve incelemelerde mikroplastik yayılımının çoğunlukla ithal plastik kaynaklı olduğu sonucuna ulaşıldı. Uyar, yürütülen çalışmaların ardından ilgili işletmelere Bakanlık tarafından yaptırımlar uygulandığını da bildirdi.

Deniz kirliliğinin önemli bölümünün karasal kaynaklarla bağlantılı olduğunu belirten Uyar, Akdeniz'in korunmasında kamu kurumları, işletmeler ve vatandaşların ortak sorumluluğu bulunduğunu vurguladı.

KENT KONSEYİNDEN PLASTİK KULLANIMINA ÇAĞRI

Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan da plastik ve mikroplastik kirliliğinin azaltılması gerektiğini belirterek denizlerin gelecek kuşaklara temiz biçimde bırakılması için çevrenin korunması çağrısında bulundu. Özcan, plastik ve mikroplastik kirliliğine karşı daha güçlü önlemler alınmasını istediklerini ifade etti.

DÜNYA TEMİZLİK GÜNÜ BM TAKVİMİNDE

Dünya Temizlik Günü, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 2023 yılında aldığı kararla 20 Eylül'ü esas alan resmi bir uluslararası gün haline getirildi. BM, temizlik çalışmalarını yalnızca atık toplama faaliyeti olarak değil, sürdürülebilir kalkınma ve atıkların azaltılması konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasının bir aracı olarak değerlendiriyor. 2026 yılı küresel etkinliği de 20 Eylül'de gerçekleştirilecek.

ALANYA'DA TEMİZLİK ETKİNLİKLERİ SÜRÜYOR

Alanya'da Dünya Temizlik Günü için benzer çalışmalar geçmiş yıllarda da düzenlendi. Belediye 2023'te Bıçakçı Mahallesi'nin Dim Barajı mevkisinde gönüllüler, Mavi Bayraklı oteller ve okulların katılımıyla atık toplama çalışması gerçekleştirmişti. Bu yılki programda ise odağın kıyı ve deniz ekosistemi ile mikroplastik kirliliğine çevrilmesiyle katılımcılara sorunu doğrudan gözlemleme imkânı sağlandı.