ANTALYA’nın Akseki ilçesindeki Gidengelmez Dağları’nda çıkan orman yangını, ekiplerin zorlu arazi şartlarına rağmen yürüttüğü çalışmaların ardından tamamen kontrol altına alındı. Sarp ve yüksek bölgede etkili olan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

EKİPLERİN BÖLGEYE ULAŞMASI 2 SAAT SÜRDÜ

Yangın, dün saat 16.00 sıralarında insan ulaşımının oldukça zor olduğu bozuk ormanlık alanda başladı. İhbarın ardından ekipler bölgeye yönlendirilirken, sarp arazi koşulları nedeniyle yangın bölgesine ulaşılması yaklaşık 2 saat sürdü.

Karadan müdahalenin güçlükle gerçekleştirildiği yangına ilk etapta 2 helikopterle havadan müdahale edildi.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINI ARAZİ ŞARTLARI ZORLAŞTIRDI

Yangının dağın yüksek kesimlerinde etkili olması ekiplerin çalışmalarını güçleştirdi. Bölgeye su ulaştırılmasında ve yeterli su basıncının sağlanmasında yaşanan güçlükler nedeniyle söndürme çalışmaları zorlu şartlarda devam etti.

Ekipler sabahın erken saatlerinden itibaren müdahalelerini yoğunlaştırarak alevlerin yayılmasını önlemek için çalışma yürüttü.

YANGIN TAMAMEN KONTROL ALTINDA

Havadan ve karadan sürdürülen yoğun müdahalenin ardından yangın tamamen kontrol altına alındı. Ekiplerin olası yeniden alevlenmelere karşı bölgede soğutma ve kontrol çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. İlk değerlendirmelerde, yangının bölgede kaçak avcılar tarafından yakıldığı tahmin edilen ateşten çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Yangının kesin çıkış nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı bildirildi.